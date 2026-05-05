ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 1360 Pence
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:28 / BST
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