ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vodafone auf 'Underweight' - Ziel 85 Pence

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST

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