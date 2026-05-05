ANALYSE-FLASH: UBS belässt UPS auf 'Buy' - Ziel 123 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT

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