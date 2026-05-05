Angebot vorgelegt: Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit macht ihr Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter Dax-Konzern sichern, wie die Unicredit am Dienstag in Mailand mitteilte.

Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die Unicredit noch nicht besitzt. Die Unicredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen./ben/stw/jha/