Angebot vorgelegt: Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

dpa-AFX · Uhr
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MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit macht ihr Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter Dax-Konzern sichern, wie die Unicredit am Dienstag in Mailand mitteilte.

Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die Unicredit noch nicht besitzt. Die Unicredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen./ben/stw/jha/

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