Angebot vorgelegt: Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran
dpa-AFX · Uhr
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit macht ihr Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter Dax-Konzern sichern, wie die Unicredit am Dienstag in Mailand mitteilte.
Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die Unicredit noch nicht besitzt. Die Unicredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen./ben/stw/jha/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Unicredit-Aktionäre machen Weg freiShowdown im Ringen um die Commerzbankgestern, 13:16 Uhr · dpa-AFX
RüstungsbrancheRheinmetall: Kursplus nach Trump-Plänen zum Soldatenabzuggestern, 09:13 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsTrendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista