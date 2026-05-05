Berlin, ⁠04. Mai (Reuters) - In Leipzig ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast, ‌wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Nach Angaben der Polizei ⁠vom ⁠Montag wurden drei weitere Passanten in der Innenstadt schwer verletzt und zahlreiche leicht. Der Fahrer, ein 33 ‌Jahre alter Deutscher, wurde ‌festgenommen. Die Innenstadt wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Sachsens Ministerpräsident ⁠Michael Kretschmer sprach von einem psychisch ‌auffälligen, jungen ⁠Mann. Sachsens Innenminister Armin Schuster sagte, es habe sich um einen Amok-Fahrer gehandelt. ‌Die Polizei ⁠ging von einem ⁠Einzeltäter aus. Hinweise auf ein mögliches politisches Motiv gebe es nicht.

(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)