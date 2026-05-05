Auto rast in Menschenmenge in Leipziger Innenstadt - Zwei Tote
Berlin, 04. Mai (Reuters) - In Leipzig ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurden drei weitere Passanten in der Innenstadt schwer verletzt und zahlreiche leicht. Der Fahrer, ein 33 Jahre alter Deutscher, wurde festgenommen. Die Innenstadt wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach von einem psychisch auffälligen, jungen Mann. Sachsens Innenminister Armin Schuster sagte, es habe sich um einen Amok-Fahrer gehandelt. Die Polizei ging von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf ein mögliches politisches Motiv gebe es nicht.
(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)