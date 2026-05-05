Autozulieferer Schaeffler bleibt bei Prognose - Aktie steigt

München, 05. ⁠Mai (Reuters) - Beim fränkischen Autozulieferer Schaeffler zieht das Geschäft mit der Elektromobilität an. Die Sparte, die die Zukunftshoffnungen des Familienunternehmens aus Herzogenaurach trägt, steigerte als einziger Geschäftsbereich den Umsatz im ersten Quartal und verringerte den Verlust, wie Schaeffler am Dienstag ‌mitteilte. Währungsbereinigt lag der Umsatzzuwachs in dem Geschäftsfeld bei sechs Prozent, der Verlust vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten ging wegen des wachsenden Geschäfts ⁠um 20 ⁠Prozent auf 215 Millionen Euro zurück. Die Nachfrage nach Elektroautos hatte im März angesichts steigender Benzinpreise in Europa stark angezogen. Schaeffler habe besser abgeschnitten als der Markt, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Nachrichtenagentur Reuters.

Das stabilisierte den Umsatz im Konzern, der währungsbereinigt um ein Prozent auf 5,76 Milliarden Euro stieg. ‌Das Ebit vor Sondereffekten kletterte auf 285 (2025: ‌276) Millionen Euro. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge vor Sondereffekten) verbesserte sich damit auf 5,0 (4,7) Prozent. Das gehe in die richtige Richtung, sagte Rosenfeld. "Aber ich sehe noch immer einige ⁠Elemente, die wir optimieren können." Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 60 (83) ‌Millionen Euro.

An der Börse legte die ⁠Schaeffler-Aktie um 6,6 Prozent auf 8,40 Euro zu. In einer Studie der Investmentbank Jefferies hieß es, Schaeffler könne gut mit der Unsicherheit in den nächsten Monaten umgehen.

In den angestammten Sparten Getriebe und Karosserie ‌sowie Wälzlager und Industrie schrumpften Umsatz ⁠und operatives Ergebnis dagegen leicht. "Die Schaeffler-Gruppe ⁠ist trotz eines weiterhin schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfelds gut in das Jahr 2026 gestartet", sagte Rosenfeld. Trotz des Iran-Kriegs bleibe Schaeffler bei seinen Prognosen: einem Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro - das wären währungsbereinigt vier Prozent über oder unter dem Vorjahresniveau. Die direkten Auswirkungen des Nahost-Konflikts seien begrenzt und änderten nichts an den Prognosen, sagte der Vorstandschef. Die Ebit-Marge vor Sondereffekten soll zwischen 3,5 und 5,5 Prozent liegen.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner und Amir Orusovredigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)