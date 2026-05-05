Axa steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Die Bruttoprämien und sonstige Erträge seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum vier Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte um acht Prozent zu.

Der Konzern sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hieß es weiter./jha/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AXA
AXA SA
AXA ADR

Das könnte dich auch interessieren

Versicherungskonzern
Talanx maximiert Gewinn stark – Aktie steigert Gewinn30. Apr. · dpa-AFX
Talanx maximiert Gewinn stark – Aktie steigert Gewinn
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen