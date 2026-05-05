Frankfurt, ⁠05. Mai (Reuters) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme des südafrikanischen Zementherstellers PPC. Das Dax-Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit ‌Banken über die Mandatierung von Finanzberatern für ein mögliches Angebot, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am ⁠Dienstag unter ⁠Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Pläne befänden sich in einem frühen Stadium, und Heidelberg Materials müsse noch entscheiden, ob eine offizielle Offerte vorgelegt werde. Das ‌Unternehmen war für eine Stellungnahme ‌nicht unmittelbar zu erreichen.

Mit dem Zukauf wolle der Baustoffkonzern seine Präsenz in Afrika erweitern, hieß ⁠es in dem Bericht. PPC wird an der ‌Börse derzeit mit ⁠9,4 Milliarden Rand (rund 563 Millionen Dollar) bewertet und ist vor allem in Südafrika, Simbabwe und Botswana aktiv. Das operative Ergebnis (Ebitda) ‌des Unternehmens war ⁠im vergangenen Jahr um rund ⁠28 Prozent gestiegen. PPC-Chef Matias Cardarelli wollte sich gegenüber "Bloomberg" zu dem möglichen Interesse aus Deutschland nicht äußern. Er erklärte jedoch, vor dem Hintergrund des starken Wachstums sei es nicht überraschend, wenn internationale Zementhersteller PPC zunehmend als attraktive Gelegenheit betrachteten.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)