Versicherungs-Holding

Berkshire Hathaway: Cash-Berg wächst weiter

onvista · Uhr

Berkshire Hathaway steigert den operativen Gewinn deutlich. Der wachsende Cashbestand und die Frage nach der Kapitalverwendung bleiben aber die zentralen Themen für die Aktie.

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Was bewegt die Aktie?

Berkshire Hathaway erzielte im Quartal einen operativen Gewinn von 11,3 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr und markiert eine Erholung nach dem schwächeren vierten Quartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um zwölf Prozent, lag aber unter dem Wert des Vorquartals.

Der stärkste Beitrag kam aus dem Versicherungsgeschäft. Das Ergebnis legte um 29 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar zu. Weniger Großschäden stützten diese Entwicklung. Das Versicherungsgeschäft bleibt damit ein wesentlicher Gewinnbringer, auch wenn Berkshire häufig vor allem über seine Aktienbeteiligungen wahrgenommen wird.

Das Investmenteinkommen sank um 7 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Fallende Zinsen belasteten diesen Bereich. Die übrigen Geschäftsfelder entwickelten sich stabil: Die Bahnsparte steigerte den Gewinn um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar, Manufacturing, Services und Retail legten um fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zu. Der Energiebereich wuchs um zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Der Cashbestand bleibt auffällig hoch und nähert sich 400 Milliarden Dollar. Berkshire verkaufte netto Aktien im Wert von 8,1 Milliarden Dollar und reduzierte auch Teile der Apple-Position. Zum ersten Mal seit Mai 2024 kaufte Berkshire wieder eigene Aktien zurück. Das Volumen lag mit 234 Millionen Dollar aber niedrig im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität.

Charttechnik

Der Kurs zeigt ein bearisches Outside-Reversal. Fällt die Aktie unter 464 Dollar, kann sie zügig in Richtung 450 Dollar nachgeben. Dort liegt ein früheres Zwischenhoch, das bereits mehrfach als Unterstützung diente.

Martins Einschätzung

Berkshire Hathaway bleibt operativ stabil. Für neue Käufe fehlt aktuell der klare Impuls, solange der hohe Cashbestand keine überzeugende Verwendung findet.

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