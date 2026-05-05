Berkshire Hathaway: Der Q1-Gewinn steigt um 18 %. Das passiert nach dem Buffett-Ära-Ende!

Das Investitionskonglomerat Berkshire Hathaway ist mit operativ starken Ergebnissen in das Jahr 2026 gestartet und erzielte im ersten Quartal einen um 18 % höheren operativen Gewinn von 11,346 Mrd. USD. Gleichzeitig kletterte der Bargeldbestand auf den Rekordwert von fast 397,4 Mrd. USD. CEO Greg Abel bekräftigte bei der Hauptversammlung seine Strategie, den diversifizierten Konzern als künftigen Technologieentwickler zu positionieren, anstatt auf eine Aufspaltung zu setzen. Dabei steht die disziplinierte Kapitalallokation nach dem Vorbild von Warren Buffett weiterhin an oberster Stelle.

Rekordergebnisse und der technologische Wandel unter Greg Abel Die Zahlen für das 1. Quartal 2026 beweisen, dass das Investitionskonglomerat Berkshire Hathaway auch ohne Warren Buffett an der operativen Spitze glänzende Resultate erzielt. Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis stieg auf 10,106 Mrd. USD, verglichen mit 4,603 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Ein entscheidender Treiber für diese Entwicklung ist der operative Gewinn, der um 18 % auf 11,346 Mrd. USD zulegte (Vorjahr: 9,641 Mrd. USD). Für den neuen CEO Greg Abel markieren diese Zahlen den Beweis, dass der Konzern für eine neue Ära gerüstet ist. Abel betonte im Rahmen der Hauptversammlung, dass Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), mittlerweile die gesamte Unternehmenskette durchdringt. „Wir werden ein Entwickler von Technologie sein, anstatt nur ein Käufer von Technologie“, erklärte er.







Endlos Turbo Long 319,2461 open end: Basiswert Berkshire Hathaway Inc. B DJ6CX0 Quelle: DZ BANK: Geld 05.05. 09:37:16, Brief 05.05. 09:37:16 12,91 EUR 12,98 EUR 0,94% Basiswertkurs: 468,52 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Basispreis 319,2461 USD Knock-Out-Barriere 319,2461 USD Hebel 3,10x Abstand zum Basispreis in % 31,86% Abstand zum Knock-Out in % 31,86% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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