BioNTech macht deutsche Impfstoffwerke dicht und streicht bis zu 1860 Stellen

- von Patricia Weiss

Frankfurt, ⁠05. Mai (Reuters) - Nur wenige Wochen nach dem angekündigten Rückzug des Gründer-Ehepaars zieht BioNTech einen radikalen Schlussstrich unter die Corona-Ära: Das Mainzer Biotechunternehmen stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland ein, schließt fast alle heimischen Produktionsstandorte und streicht bis zu 1860 Stellen. Die Covid-Impfstoffherstellung wird komplett an den US-Partner Pfizer übertragen. "Im Laufe des Jahres werden wir die letzten Chargen hier in Deutschland herstellen", sagte eine BioNTech-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Das Unternehmen schließt im Zuge des Umbaus seine Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte ‌des übernommenen Tübinger Rivalen CureVac. In Deutschland bleiben neben dem Hauptsitz in Mainz nur noch die Bürostandorte Berlin und München erhalten.

Die Schließungen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Für die betroffenen Standorte werden Verkaufsoptionen geprüft, um den Stellenabbau möglichst abzufedern. Bereits im vergangenen Jahr hatte BioNTech einen Abbau von rund ⁠950 bis 1350 Vollzeitkräften über ⁠die nächsten zwei Jahre angekündigt. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen bereits verlassen haben, ist offen. Nun folgt der komplette Schnitt an den genannten Standorten, von dem rund 22 Prozent der Belegschaft betroffen sind. Rund 820 Stellen entfallen alleine auf CureVac - die Übernahme des Rivalen für 1,25 Milliarden Dollar hatte Biontech erst Ende 2025 abgeschlossen. In Marburg geht es um etwa 540 Stellen, in Idar-Oberstein um rund 440 und in Singapur um 60. Weltweit zählte BioNTech zuletzt rund 8400 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft IGBCE übte scharfe Kritik an dem geplanten Stellenabbau. Der Leiter des IGBCE-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland, Roland Strasser, warf BioNTech vor, aus kurzfristigem finanziellem Kalkül Produktionskapazitäten zusammenzustreichen und damit dem ‌Pharma-Standort Deutschland zu schaden. "Im Konzern haben offenbar endgültig die Rechenschieber das Regiment übernommen", sagte Strasser. Dass ‌BioNTech nach staatlichen Hilfen in der Pandemie nun ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm ankündige, müsse den Beschäftigten wie Hohn vorkommen. Die Übernahme und nun geplante Schließung des Konkurrenten CureVac wirke zudem wie ein Schritt zur Beendigung von Patentstreitigkeiten auf Kosten der Mitarbeiter.

Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer reagierte mit Bestürzung auf das Aus für den Standort nur vier Monate nach der ⁠Übernahme. Er forderte BioNTech auf, nach Alternativen zu suchen: "Erst kaufen, dann killen, das geht so nicht."

MASSIVER RÜCKBAU NACH DEM IMPFSTOFF-BOOM

Mit dem radikalen Umbau reagiert BioNTech auf die ‌deutlich gesunkene Nachfrage nach Corona-Impfungen nach dem Ende der Pandemie. Neben dem Wegfall der ⁠Corona-Impfstoffproduktion hätten zudem Zukäufe wie die Übernahme von CureVac und dem chinesischen Unternehmen Biotheus zu zusätzlichen Kapazitäten geführt, die nun gebündelt werden müssten, hieß es. Marburg und Idar-Oberstein hatte BioNTech während der Pandemie stark ausgebaut. Das Werk im hessischen Marburg hatte BioNTech vom Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen und produzierte dort seit Anfang 2021 seinen Corona-Impfstoff. In der Folge entwickelte sich der Standort zu einer der größten Produktionsstätten für mRNA-Impfstoffe der Firma ‌in Europa.

Nach Abschluss der Restrukturierung rechnet BioNTech ab 2029 mit jährlichen Einsparungen von rund ⁠500 Millionen Euro. Die frei werdenden Mittel sollen in die wachsende ⁠Onkologie-Pipeline fließen. Bis 2030 will sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der Krebsmedizin entwickeln. Diesen Wandel wird der Konzern jedoch ohne seine prominenten Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci vollziehen. Im März hatten die beiden Wissenschaftler angekündigt, sich bis Ende 2026 aus dem Vorstand zurückzuziehen, um ein neues Unternehmen für mRNA-Forschung zu gründen. Sahin begründete den Schritt, der an der Börse für erhebliche Unruhe gesorgt hatte, mit dem starken Fokus von BioNTech auf die späte klinische Entwicklung, der weniger Raum für frühe Forschung lasse.

Die hohen Investitionen in die Entwicklung neuer Krebsmedikamente belasten unterdessen die Bilanz. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Nettoverlust von 531,9 Millionen Euro nach einem Minus von 415,8 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der Umsatz sank um 35 Prozent auf 118,1 Millionen Euro. Die gestiegenen Ausgaben flossen insbesondere in den Hoffnungsträger Pumitamig, für den in diesem Jahr fünf zusätzliche zulassungsrelevante Studien starteten. BioNTech rechnet für das Gesamtjahr unverändert mit ⁠einem Umsatz zwischen zwei und 2,3 Milliarden Euro. Ein Finanzpolster in Höhe von 16,8 Milliarden Euro stützt den Konzern. BioNTech kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar innerhalb der kommenden zwölf Monate an.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)