Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht
dpa-AFX · Uhr
MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens in Mainz an./glb/DP/mis
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