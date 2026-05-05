Bundesbankchef: Folgen des Iran-Kriegs werden uns ganze Weile beschäftigen

Berlin, 04. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg wird die Konjunktur im Euro-Raum nach den Worten von Bundespräsident Joachim Nagel länger belasten. "Die wirtschaftlichen Folgen werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) laut Redetext am Montagabend beim Lions Club ‌Frankfurt. Der am Weltmarkt gestiegene Preis für Öl und Gas wirke doppelt negativ. "Es kühlt die Konjunktur ab und heizt die Inflation an."

Die EZB ⁠sei zum ⁠Handeln bereit. "Klar ist: Je länger, der Konflikt anhält, desto größer ist das Risiko, dass die Inflation erhöht bleibt, wenn die Geldpolitik nicht handelt", sagte der Bundesbankchef. Deshalb schauten die Währungshüter ganz genau auf zwei Faktoren. Zum einen, wie stark sich teure Energierohstoffe in Verbraucherpreise und in Lohnverhandlungen hinein knabberten. ‌Zum anderen, welche Inflationsrate die Profis am ‌Finanzmarkt, aber auch die Unternehmen und privaten Haushalte mittelfristig erwarteten. "Beides ist wichtig für die zukünftige Entwicklung der Inflation", sagte Nagel. "Und auf beides kann die Geldpolitik Einfluss nehmen."

Den ⁠abrupten Anstieg der Energiepreise könne die Geldpolitik zwar nicht verhindern. Sie könne aber ‌beeinflussen, wie es mittelfristig mit der ⁠Inflation weitergehe. Der EZB-Rat sei vergangene Woche zu dem Schluss gekommen, dass es sich derzeit lohne, abzuwarten und mehr Klarheit zu gewinnen. Der Leitzins wurde deshalb bei zwei Prozent belassen. "Man sollte das wachsame ‌Abwarten des EZB-Rats nicht mit Zögerlichkeit ⁠verwechseln", sagte Nagel. "Wir sind uns der ⁠Risiken für die Preisstabilität bewusst und jederzeit handlungsbereit."

Der EZB-Rat trifft sich im Juni zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Dann wisse man mehr darüber, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickele. Zusätzlich würden dann neue Prognosen zu Wachstum und Preisentwicklung vorliegen. "Sollten sich die Inflationsaussichten darin nicht merklich verbessern, spricht dies für eine Zinserhöhung", betonte Nagel. Das Ziel der EZB sei klar. "Wir wollen, dass sich die Inflationsrate mittelfristig wieder bei zwei Prozent ⁠einpendelt", sagte der Bundesbankpräsident. "Danach richten wir den geldpolitischen Kurs aus."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)