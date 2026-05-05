Was bewegt die Aktie?

Barclays stufte CTS Eventim auf Overweight hoch. Das Kursziel liegt bei 98 Euro. Dieses Niveau passt zum offenen Kursbereich, der nach dem starken Rückgang im Chart sichtbar bleibt.

Die Aktie steht trotzdem unter Druck. Der langfristige Aufwärtstrend, der seit 2019 Bestand hatte, ist gebrochen. Der anschließende Rückgang fiel entsprechend dynamisch aus. Auf Wochenbasis erreichte der Kurs zuletzt einen deutlich überverkauften Bereich.

Fundamental bleibt CTS Eventim stark positioniert. Das Unternehmen zählt zu den führenden Ticketing-Anbietern in Europa und besitzt in der DACH-Region eine sehr starke Marktstellung. Der Bereich Live Events bleibt ein Wachstumstreiber. Gleichzeitig ist die Aktie nach dem Rückgang deutlich günstiger geworden.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei rund 16. Für ein Unternehmen mit starker Marktstellung und besserer fundamentaler Lage als vor der Corona-Zeit ist das kein hoher Wert. Der Markt preist allerdings weiter Risiken ein, weil der Abwärtstrend intakt bleibt und die Aktie sehr volatil handelt. Die Schwankungsbreite der vergangenen 250 Tage liegt bei mehr als 43 Prozent.

Zusätzliche Unterstützung kommt durch Insiderkäufe in größerem Umfang. Der Bereich zwischen 52 und 54 Euro bleibt damit ein wichtiges Niveau für Anleger, die CTS Eventim langfristig im Depot haben wollen.

Charttechnik

Kurzfristig sorgt das Upgrade für eine positive Reaktion. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt aber aktiv. Erst ein Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs würde das Bild deutlich verbessern. Auf der Oberseite liegt der relevante Zielbereich um 97 bis 98 Euro.

Martins Einschätzung

CTS Eventim ist fundamental wieder interessanter. Wer langfristig investiert, kann den Bereich zwischen 52 und 54 Euro als erste Einstiegszone betrachten, muss aber die hohe Volatilität einkalkulieren.