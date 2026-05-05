Dax erholt sich kräftig - Kursrutsch bei FMC

Von seinem schwachen Start in den Mai hat sich der Dax am Dienstag erholt. Rückenwind erhielten die Aktienkurse von den Rohstoffmärkten, wo die Preise für Öl und Gas fielen. Für teils heftige Kursausschläge sorgten ferner die Quartalsbilanzen von Unternehmen.

Der deutsche Leitindex Dax stieg um 1,71 Prozent auf 24.401,70 Punkte. Damit kletterte er wieder klar über die Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt wahlweise als Widerstand oder Unterstützung fungierte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten legte um 2,26 Prozent auf 31.132,72 Zähler zu.

Im Iran-Krieg geht es derzeit vor allem um das von den USA initiierte "Projekt Freiheit", das darauf abzielt, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Anleger wägen ab, welchen Einfluss die Nachrichten zum Iran-Krieg auf die Wachstums- und Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

Trotz der anhaltenden militärischen Auseinandersetzung und der weiterhin offenen Situation am Verhandlungstisch zeigten sich die Finanzmärkte immer noch bemerkenswert gelassen, konstatierten die Experten der Liechtensteiner VP Bank. Breite Kursrückschläge seien bislang ausgeblieben, Risikoprämien hätten sich größtenteils wieder normalisiert, "und das, obwohl der reduzierte Erdölnachschub seine Wirkungen in einer wachsenden Anzahl von Produkten mit Bezug zu Öl und Gas zeigt."

FMC nach Zahlen sehr schwach, Rheinmetall und Commerzbank gefragt

In der Berichtssaison enttäuschte Fresenius Medical Care (FMC) die Anleger. Analysten bemängelten das schwache Abschneiden des Dialysekonzerns bei den so wichtigen Behandlungszahlen in den USA. Die Papiere rutschten ans Dax-Ende mit einem Minus von 10,7 Prozent.

Rheinmetall gewannen nach Quartalszahlen 3,4 Prozent und bauten so ihr deutliches Plus vom Vortag aus. Die Resultate lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies aber mit zeitlichen Effekten begründet und seine Jahresziele bestätigt.

Commerzbank zogen an der Dax-Spitze nach dem offiziellen Kaufangebot der Unicredit um 4,5 Prozent auf 35,55 Euro. Unicredit legten in Mailand um 3,5 Prozent zu. Damit bewertet die von den Italienern abgegebene Offerte das Frankfurter Institut aktuell mit 32,85 Euro je Aktie.

Die Aktien von Hochtief setzten ihre Rekordrally mit einem Plus von rund 16 Prozent fort und übersprangen erstmals die 500-Euro-Marke. Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler stand mit einer im ersten Jahresviertel verbesserten Profitabilität im Blick. Die Aktien gewannen 7,6 Prozent. Fraport sanken um 2,4 Prozent. Der Iran-Krieg, knappes Kerosin und Streiks bei der Lufthansa trüben die Aussichten für den Frankfurter Flughafen. Die Titel der Deutschen Post rutschten um rund ein Prozent ab, weil Amazon sein Logistiknetzwerk nun auch für Händler öffnet, welche nicht über die Plattform des Konzerns selbst verkaufen.

Euro stabilisiert, Gold mit Gewinn

Der Euro stabilisierte sich nach Verlusten am Vortag. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1706 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1686 (Montag: 1,1700) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8557 (0,8547) Euro.

Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

Der Preis für Gold zog am Dienstag parallel zu den Börsen an. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt verteuerte sich eine Unze Gold (31,1 Gramm) um 1,3 Prozent auf 4.576 US-Dollar. In Euro ging es um 1,18 Prozent nach oben. Damit erholte sich Gold von den jüngsten Verlusten. Der Preis war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen. Nichtsdestotrotz notiert der Preis weiterhin unter den Rekordkursen zu Jahresbeginn und auch deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Kämpfe im Nahen Osten.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)