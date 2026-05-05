Dax schließt 1,7 Prozent höher bei 24.401 Punkten

- ⁠von Lynx Insight Service

Frankfurt, 05. Mai (Reuters) - Nachfolgend ‌die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe ⁠zum ⁠Xetra-Handelsschluss am Dienstag:

Deutsche Aktienindizes Stand zum Veränderung in

Handelsschluss Prozent

Dax 24.401,70 +1,7%

MDax 31.132,72 +2,3%

TecDax 3.804,95 +2,6%

SDax 18.182,88 +1,0%

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Umsatz aller Dax-Werte Stand ‌am Dienstag

in ‌Millionen Stück 67,620

in Milliarden Euro 4,905

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Europäische Aktienindizes Stand ⁠zum Veränderung in

Handelsschluss Prozent

EuroStoxx50 5.869,63 +1,8%

Stoxx50 5.048,97 +0,8%

Stoxx600 609,72 +0,7%

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ATX 5.800,23 +1,1%

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US-Aktienindizes Stand Veränderung in

um ‌18:05 ⁠Uhr Prozent

Dow Jones 49.203,99 +0,5%

Nasdaq 25.307,00 +1,0%

S&P 500 7.256,85 +0,8%

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Währungen Kurs um 18:05 Veränderung in

Uhr Prozent

Euro/Dollar 1,1706 +0,1%

Pfund/Dollar 1,3571 +0,3%

Dollar/Yen 157,64 +0,3%

Dollar/Franken 0,7819 -0,2%

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Rohstoffe Preis um 18:05 Veränderung ‌in

Uhr Prozent

Brent ($/Barrel) 110,53 -3,4%

WTI ($/Barrel) 102,13 -4,0%

Gold ($/Feinunze) 4.566,49 +1,0%

Kupfer ($/Tonne) 13.136,50 +1,1%

(Bericht ⁠von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))