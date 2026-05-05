Dax schließt 1,7 Prozent höher bei 24.401 Punkten
- von Lynx Insight Service
Frankfurt, 05. Mai (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Deutsche Aktienindizes Stand zum Veränderung in
Handelsschluss Prozent
Dax 24.401,70 +1,7%
MDax 31.132,72 +2,3%
TecDax 3.804,95 +2,6%
SDax 18.182,88 +1,0%
----------
Umsatz aller Dax-Werte Stand am Dienstag
in Millionen Stück 67,620
in Milliarden Euro 4,905
----------
Europäische Aktienindizes Stand zum Veränderung in
Handelsschluss Prozent
EuroStoxx50 5.869,63 +1,8%
Stoxx50 5.048,97 +0,8%
Stoxx600 609,72 +0,7%
----------
ATX 5.800,23 +1,1%
----------
US-Aktienindizes Stand Veränderung in
um 18:05 Uhr Prozent
Dow Jones 49.203,99 +0,5%
Nasdaq 25.307,00 +1,0%
S&P 500 7.256,85 +0,8%
----------
Währungen Kurs um 18:05 Veränderung in
Uhr Prozent
Euro/Dollar 1,1706 +0,1%
Pfund/Dollar 1,3571 +0,3%
Dollar/Yen 157,64 +0,3%
Dollar/Franken 0,7819 -0,2%
----------
Rohstoffe Preis um 18:05 Veränderung in
Uhr Prozent
Brent ($/Barrel) 110,53 -3,4%
WTI ($/Barrel) 102,13 -4,0%
Gold ($/Feinunze) 4.566,49 +1,0%
Kupfer ($/Tonne) 13.136,50 +1,1%
(Bericht von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte))