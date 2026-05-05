Dax steigt trotz Anzeichen einer Iran-Eskalation

Nach dem schwachen Wochenstart versucht sich der Dax am Dienstag über der runden Marke von 24.000 Punkten zu stabilisieren. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 24.074 Punkte zu.

Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,73 Prozent auf 30.668 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Im Nahost-Krieg gibt es eher Zeichen der Eskalation statt Entspannung. Das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau.

FMC-Aktien mit Kurssturz

Steigende Kosten und negative Wechselkurse haben die Gewinnentwicklung beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) im ersten Quartal gedämpft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte nominal um zwei Prozent auf 467 Millionen Euro, ohne Währungseffekte hätte das Plus im Vergleich zum Vorjahr aber zehn Prozent betragen, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

In den ersten Handelsminuten verlor die Aktie von FMC 5,6 Prozent.

Hugo Boss überzeugt mit Resultaten

Quartalszahlen von Hugo Boss haben die Anleger am Dienstag zu Käufen inspiriert. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Modeschneiders vorbörslich 3,6 Prozent auf 37,12 Euro.

Etwas besser als am Markt erwartet, lautete die erste Reaktion der Analysten der kanadischen Bank RBC. Sie betonten die starke Entwicklung der Bruttomarge. Die betrieblichen Ausgaben hätten die Metzinger im Griff. Ermutigend seien aber vor allem die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und das besser als gedacht gelaufene Einzelhandelsgeschäft von Boss.

(Mit Material von dpa-afx)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.