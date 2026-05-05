Dax tiefer erwartet - Konjunktur und Commerzbank im Blick

Frankfurt, 05. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent ‌tiefer bei 23.991,27 Punkten geschlossen. Nach unten ging es auch an der Wall Street. Für schlechte Stimmung ⁠an ⁠den Aktienmärkten sorgten vor allem die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Am Dienstag warten Anleger auf die Ergebnisse einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer zum Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen. Besonders interessant ‌dürften die Einschätzungen zu den USA ‌und China werden, den beiden wichtigsten, aber gegenwärtig auch sehr schwierigen Märkten für deutsche Firmen. Auf dem Plan ⁠stehen zudem die US-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den ‌Dienstleistungssektor im April.

Auf der Unternehmensseite ⁠will die italienische Großbank UniCredit ihr Übernahmeangebot an die Commerzbank-Aktionäre offiziell unterbreiten. Nach dem Ja der eigenen Aktionäre wartet UniCredit nur noch auf ‌grünes Licht von der ⁠Finanzaufsicht BaFin.

In den USA ⁠legt mit AMD der weltweit zweitgrößte Anbieter von KI-Prozessoren Geschäftszahlen vor. Börsianer hoffen angesichts eines Milliardenauftrags der Facebook-Mutter Meta auf einen ermutigenden Ausblick des Nvidia-Rivalen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 23.991,27

EuroStoxx50 5.763,61

EuroStoxx50-Future 5.729,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 48.941,90 -1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.200,75 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 25.781,65 -1,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)