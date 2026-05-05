Vorbörse 05.05.2026

Dax vor weiteren Verlusten nach negativem Wochenstart

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus.

Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus abheute · 04:00 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.

US-Börsen im Minus 

Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu.

Der Dow Jones Industrial schloss am Montag um 1,1 Prozent tiefer bei 48.942 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um rund 0,4 Prozent auf 7.200 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Letztlich verlor der technologielastige Index aber um 0,2 Prozent auf 27.651 Punkte.

Quartalszahlen
Palantir weist 85 Prozent höhere Umsatzerlöse ausheute · 03:54 Uhr · dpa-AFX
Firmenlogo
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.942- 1,13 Prozent
S&P 5007.200- 0,41 Prozent
Nasdaq27.651- 0,21 Prozent

Kein Handel in Japan und China

Die erneute Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag belastet. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 1,3 Prozent. In Japan und China wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Hang Seng25.747- 1,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,95+ 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,08+ 0,003 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,43- 0,014 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1683- 0,07 Prozent
Dollar in Yen157,26+ 0,01 Prozent
Euro in Yen183,74- 0,01 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent112,94 USD- 1,50 USD
WTI104,03 USD- 2,39 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 88 (115) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 65 (63) EUR - 'OUTPERFORM'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.05.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.05.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.05.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.05.2026

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 480 (387) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 293 (302) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 170 (160) EUR - 'SECTOR PERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden

jetzt kostenlos anmelden
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
U
US Tech 100
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
adidas
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Hochtief
CTS Eventim
Deutsche Börse
Kion
JP Morgan
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
1&1
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG GROUP HOLDINGS

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 04.05.2026
Dax dürfte trotz angespannter Lage stärker startengestern, 06:18 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 29.04.2026
Dax startet leicht höher vor Fed-Entscheid29. Apr. · onvista
Dax startet leicht höher vor Fed-Entscheid
Dax Tagesrückblick 30.04.2026
Dax verbucht kräftiges Plus – DHL übertrifft Erwartungen30. Apr. · onvista
Dax verbucht kräftiges Plus – DHL übertrifft Erwartungen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen