Dax vor weiteren Verlusten nach negativem Wochenstart

Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus.

Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

US-Börsen im Minus

Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu.

Der Dow Jones Industrial schloss am Montag um 1,1 Prozent tiefer bei 48.942 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um rund 0,4 Prozent auf 7.200 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Letztlich verlor der technologielastige Index aber um 0,2 Prozent auf 27.651 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.942 - 1,13 Prozent S&P 500 7.200 - 0,41 Prozent Nasdaq 27.651 - 0,21 Prozent

Kein Handel in Japan und China

Die erneute Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag belastet. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 1,3 Prozent. In Japan und China wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 25.747 - 1,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,95 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,08 + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,43 - 0,014 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1683 - 0,07 Prozent Dollar in Yen 157,26 + 0,01 Prozent Euro in Yen 183,74 - 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 112,94 USD - 1,50 USD WTI 104,03 USD - 2,39 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 88 (115) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 65 (63) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 480 (387) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 293 (302) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 170 (160) EUR - 'SECTOR PERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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