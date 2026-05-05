Deutsche Börse-News: ETFs: "Deutlicher Kaufüberhang"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 05. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Nachfrage nach Aktien-ETFs bleibt hoch. "85 Prozent der Umsätze finden in diesen Produkten statt", meldet Frank Mohr von der Société Générale einen außergewöhnlich hohen Anteil. Der Großteil der Umsätze entfällt dabei auf Käufe. Am beliebtesten sind wie üblich global anlegende Indexfonds wie der Vanguard FTSE All-World (), der gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Holger Heinrich von der Baader Bank AG erwähnt den ebenfalls auf Rekordniveau stehenden Xtrackers MSCI World (). Verkäufe sieht der Händler hingegen "in eher spezialisierten oder thematischen Ansätzen" wie im Amundi MSCI World ESG Broad Transition () sowie im BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB (). Beide ETFs berücksichtigen nur Firmen mit hohem ESG-Rating.

Europa-ETFs holen auf

Auch US-Indexfonds wie der iShares Core S&P 500 (), der Xtrackers MSCI USA (), der WisdomTree US Efficient Core () und der UBS S&P 500 Scored & Screened UC () werden rege gekauft. Die übliche Dominanz der beiden führenden Gattungen hat sich aber etwas abgeschwächt. Im Gegenzug hat Europa aufgeholt. "Wir sehen hier insgesamt gute Investitionen", erklärt Mohr.

Das liegt vor allem an einer "außergewöhnlich starken Nachfrage" nach dem Amundi CAC 40 ESG (). Heinrich sieht Käufe in klassischen Benchmark-Indizes wie dem STOXX Europe 600 () und dem STOXX Europe 50 (). Die Kunden der ICF Bank handeln den DAX, setzen über den WisdomTree DAX 3x Daily Short ETN () allerdings verstärkt auf fallende Notierungen. Der DAX entwickelt sich seit einigen Wochen schwächer als viele internationale Vergleichsindizes.

Tech-Fonds bleiben gefragt

Deutlich besser laufen weiterhin viele Technologiewerte. Auch das Interesse an den entsprechenden Branchen-ETFs ist unverändert hoch. Mohr meldet hier einen "deutlichen Kaufüberhang". Auf den Einkaufslisten stehen der iShares MSCI World Information Technology Sector (), der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (), iShares Automation & Robotics () und der iShares Smart City Infrastructure (). Alle genannten Indexfonds haben zuletzt stark an Wert gewonnen.

Orlemann meldet viele Käufe im Global X Hydrogen (), der sich auf Jahressicht fast vervierfacht hat und gerade auf den höchsten Stand seit Anfang 2023 gestiegen ist. Der Fokus liegt hier auf Unternehmen aus der Wasserstoff-Industrie. Ebenfalls gesucht wird der VanEck Quantum Computing (), der seit Ende März 27 Prozent zulegen konnte.

Weiter starkes Interesse an Rohöl-ETNs

Im Energiesektor wird ebenfalls viel gehandelt. Orlemann berichtet von anhaltenden Käufen des WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged () und des WisdomTree Brent Crude Oil (). Edelmetalle rücken ebenfalls wieder stärker in den Fokus. Während der WisdomTree Physical Silver () mehrheitlich gekauft wird, überwiegen im Invesco Physical Gold EUR Hedged () die Verkäufe.

ETF-Handel auf Xetra

Aktien-ETFs

Welt: Käufe/Verkäufe

USA: Käufe

Europa: Käufe

Branchen-ETFs

Technologie: Käufe

Energie: Käufe

Financials: Käufe/Verkäufe

Rüstung: Käufe/Verkäufe

Rohstoff-ETNs

Gold/Silber: Käufe/Verkäufe

Rohöl: Käufe/Verkäufe

Anleihen-ETFs

Geldmarkt: Käufe/Verkäufe

Von Thomas Koch, 5. Mai 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)