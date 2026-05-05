Devisen: Eurokurs wenig verändert - Iran-Krieg und US-Daten im Fokus

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach seinen Kursverlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich im frühen Handel am Dienstag knapp unter 1,17 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1691 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1700 (Donnerstag: 1,1702) Dollar festgesetzt.

Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wiederum warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative.

Aus markttechnischer Sicht sei es dem Euro nicht gelungen, an den Schwung zum Ende der Vorwoche anzuschließen, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Vielmehr sei die Gemeinschaftswährung wieder in den Unterstützungsbereich um 1,17 Dollar eingedrungen. Dabei seien die 21- und die 100-Tage-Durchschnittslinien unterschritten worden. Diese beschreiben den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend und fungierten nunmehr als Widerstände.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit gen USA. Dann werden Außenhandelsdaten sowie Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungsbranche und Daten zu Neubauverkäufen veröffentlicht./la/jsl/zb

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