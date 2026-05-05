dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus. Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

USA: - VERLUSTE - Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 1,13 Prozent tiefer bei 48.941,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,41 Prozent auf 7.200,75 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Letztlich verlor der technologielastige Index aber 0,21 Prozent auf 27.651,82 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die erneute Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag belastet. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 1,2 Prozent. Dr S&P/ASX 200 in Australien fiel um 0,4 Prozent. In Festlandchina, Japan und Südkorea wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

DAX              		23991,27		-1,24%
XDAX            		23910,35		-1,70%
EuroSTOXX 50		5763,61		-2,00%
Stoxx50        		5006,80		-1,27%
				
DJIA             		48941,90		-1,13%
S&P 500        		7200,75		-0,41%
NASDAQ 100  		27651,82		-0,21%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                124,95                +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD                      1,1683            -0,07%
USD/Yen                       157,26              0,01%
Euro/Yen                       183,74             -0,7%

BITCOIN:

Bitcoin                        80.936               1,37%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      112,94            -1,50 USD
WTI                        104,03            -2,39 USD

/mis

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