KI-Wettbewerb

Duolingo: Gute Zahlen reichen gegen KI-Sorgen nicht aus

onvista · Uhr

Duolingo liefert im Quartal mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Nutzer. Der Markt konzentriert sich trotzdem auf KI-Risiken, steigende Infrastrukturkosten und schwächere Gewinnerwartungen.

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Was bewegt die Aktie?

Duolingo steigerte den Umsatz im Quartal um 27 Prozent auf 292 Millionen Dollar. Der Gewinn legte um 24 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie erreichte 89 Cent und lag damit 14 Cent über den Erwartungen. Auch der Umsatz übertraf die Markterwartungen.

Die Nutzerzahlen wachsen weiter. Die täglich aktiven Nutzer stiegen um 20 Prozent auf mehr als 56 Millionen. Duolingo profitiert also weiter von hoher Nutzung und einer starken Marke.

Trotzdem bleibt die Aktie unter Druck. Die Hochs lagen bei 545 Dollar, das jüngste Tief bei 87 Dollar. Nach den Zahlen schwankte der Kurs in der Nachbörse extrem. Erst legte die Aktie deutlich zu, dann fiel sie stark zurück. Vom Hoch bis zum Tief verlor sie innerhalb kurzer Zeit rund ein Viertel ihres Werts.

Der Grund liegt in der KI-Debatte. Große Sprachmodelle können Übersetzungen verbessern und individuelle Sprachkurse erstellen. Dadurch wächst die Sorge, dass klassische Sprachlern-Apps langfristig an Bedeutung verlieren. Duolingo nutzt selbst KI-Funktionen, muss dafür aber in Infrastruktur investieren.

Für die kommenden Quartale entsteht daraus Margendruck. Die Umsätze sollen weiter steigen, allerdings nur noch im Bereich von elf bis 17 Prozent. Gleichzeitig zeigen die Gewinnerwartungen nach unten. Das passt nicht zu einer Aktie, die lange sehr hohe Wachstumsraten eingepreist hatte.

Charttechnik

Der Abwärtstrend bleibt dominant. Solange der Kurs keine stabile Bodenbildung zeigt, bleibt die Aktie anfällig für weitere Rückschläge. Der Bereich um 100 Dollar ist kurzfristig wichtig.

Martins Einschätzung

Duolingo bleibt operativ stark, aber das Chance-Risiko-Verhältnis überzeugt aktuell nicht. Die KI-Risiken und der erwartete Margendruck sprechen gegen einen Neueinstieg.

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