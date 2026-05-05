Energiepreissorgen lassen Dax-Anleger nicht los

Frankfurt, ⁠05. Mai (Reuters) - Eine neue Eskalation im Iran-Krieg hat die Stimmung der Dax-Anleger am Dienstag getrübt. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart kaum verändert bei 24.014,65 ‌Punkten. "Die weiter steigenden Energiepreise lassen die Sorgenfalten der Investoren nicht kleiner werden", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst ⁠des ⁠Brokers CMC Markets.

Nach dem Versuch der US-Marine, die iranische Blockade der Straße von Hormus zu durchbrechen, kam es am Montag erstmals seit Beginn der Waffenruhe zu schweren wechselseitigen Angriffen. Zugleich ‌machten beide Seiten widersprüchliche Angaben über ‌den Verlauf der Kampfhandlungen. Sorgen über mögliche Engpässe trieben die Ölpreise um rund drei und fünf ⁠Prozent nach oben. "Solange die geopolitische Lage angespannt bleibt, folgt ‌der Ölpreis weniger den ⁠Fundamentaldaten als dem Eskalationsrisiko in der Region", sagte Timo Emden vom Analysehaus Emden Reseach.

Im Fokus bei den Einzelwerten standen erneut Konzernbilanzen. ‌Fresenius Medical Care und ⁠Fraport konnten mit ihren ⁠Finanzberichten bei den Anlegern nicht punkten: Die Aktien fielen nach der Veröffentlichung um fast 9,5 Prozent und gut ein Prozent. Gefragt waren hingegen die Titel von Rheinmetall und Springer Nature, die um rund 1,5 und vier Prozent zulegten.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)