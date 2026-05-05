EQS-Adhoc: hep global GmbH: Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 beschließen Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 unter modifizierten Bedingungen

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hep global GmbH: Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 beschließen Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 unter modifizierten Bedingungen

05.05.2026 / 12:17 CET/CEST
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hep global GmbH: Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 beschließen Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 unter modifizierten Bedingungen

Güglingen, 5. Mai 2026 – Die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) („Green Bond 2021/2026“) der hep global GmbH („Gesellschaft“) haben heute im Rahmen der 2. Gläubigerversammlung in Heilbronn mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % (Zustimmung: 99,92 %) und dem erforderlichen Quorum von 25 % (Präsenz: 43,96 %) Anpassungen der Anleihebedingungen des Green Bonds 2021/2026 beschlossen. Entsprechend dem am 7. April 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten modifizierten Beschlussvorschlag der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“), dem sich die Gesellschaft angeschlossen hatte, wird u. a. die Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 um 18 Monate bis zum 18. November 2027 verlängert. Zudem wird die Verzinsung der Anleihe von 6,5 % auf 8,0 % erhöht, falls die Gesellschaft die Anleihe nicht innerhalb von 6 Monaten nach ursprünglicher Fälligkeit am 18. Mai 2026 vollständig zurückzahlt.

Die Gesellschaft dankt allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung, die sie heute durch das Votum zum Ausdruck gebracht haben. Die Zahlung der einmaligen Beschlussgebühr erfolgt nach Vollzug der Beschlüsse der 2. Gläubigerversammlung, voraussichtlich bis Ende Juni 2026.

Mitteilende Person:
Georg von Eichendorff Strachwitz
hep global GmbH

Pressekontakt:
Evelyn Kilinc
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Tel.: +49 7135 93446-759
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Investorenkontakt:
Thomas Tschirf
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74363 Güglingen
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Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
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81241 München
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ISIN:DE000A3H3JV5, DE000A351488
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hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)

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