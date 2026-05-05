EQS-Adhoc: UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe

EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Absichtserklärung

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe



05.05.2026 / 11:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, Inhaber der von UNIQA ausgegebenen EUR 500.000.000 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihen mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit der Emittentenkündigung zum Termin 27. Juli 2026, ISIN XS1117293107 (die "Anleihen"), einzuladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

Die Gesellschaft kann nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen alle gültig angebotenen Anleihen zu 100,75 Prozent des Nennbetrags der Anleihen, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zum Rückkauf annehmen. Die Einzelheiten werden in der von der Gesellschaft vorbereiteten Einladung zur Legung von Angeboten zum Rückkauf vom 5.5.2026 (die "Angebotsunterlage") festgelegt.

Der Rückkauf steht unter der Bedingung (i) der Erfüllung der Abwicklungsbedingung (Settlement Condition) am Abwicklungstag (Settlement Date) (jeweils wie in der Angebotsunterlage definiert) und (ii) des erfolgreichen Abschlusses der Emission einer neuen

EUR 500.000.000 nachrangiger (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen Anleihe mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 (die "Neue Anleihe") und eine solche Bedingung die "Neu-Finanzierungsbedingung"), es sei denn, UNIQA verzichtet in ihrem freien und absoluten Ermessen auf die Neu-Finanzierungsbedingung.

Investoren können ihre Anleihen mit Beginn von heute, 5.5.2026, bis zum Endtermin, 12.5.2026, zum Rückkauf andienen (es sei denn, dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder zurückgezogen werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die endgültigen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden sobald wie möglich am oder nach 13.5.2026 oder am oder nach dem Tag der Preisfestsetzung für die Neuen Anleihe, je nachdem, welcher Termin der spätere ist, veröffentlicht werden. Die Abwicklung (Settlement) des Rückkaufs wird für 15.5.2026 oder für den Bankarbeitstag nach Abwicklung (Settlement) der Emission der Neuen Anleihe erwartet, je nachdem, welcher Termin der spätere ist.

Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage sowie gemäß den Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage unterbreitet. Die Angebotsunterlage wird auf Verlangen von Kroll Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880/uniqa@is.kroll.com) in deren Eigenschaft als Agent für das Rückkaufangebot ab heute zur Verfügung gestellt.

Im Falle des erfolgreichen Abschlusses des Rückkaufs erwartet UNIQA einen Anstieg der Finanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag erfolgen wird, der vollumfänglich im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Ungeachtet dessen belässt UNIQA den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert.

Die Emission und die Platzierung der Neuen Anleihe sind, abhängig von den Marktgegebenheiten, am oder um den 6.5.2026 in Aussicht genommen und werden sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Österreich und im Ausland richten. Inhaber der bestehenden Anleihen können eine bevorzugte Zuteilung im Angebot der Neuen Anleihe erhalten (gemäß den Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage). Um eine bevorzugte Zuteilung der Neuen Anleihe zu erhalten, mögen interessierte Anleger mit einem Dealer Manager Verbindung aufnehmen, um die Vormerkung ihres Interesses zu veranlassen. Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beabsichtigt, abhängig von der Billigung des Zulassungsprospekts.

UNIQA beabsichtigt, den Netto-Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich für den Rückkauf sowie die Refinanzierung anstehender Tilgungen ihrer bestehenden Tier-2-Instrumente.

J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE and Raiffeisen Bank International AG sind als Dealer Manager und Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent für das Rückkaufangebot beauftragt worden.

J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE und Raiffeisen Bank International AG sind als Joint Bookrunners für die Neuen Anleihe beauftragt worden.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden.

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Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel, -instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Österreich Telefon: +43 1 211 75-0 E-Mail: investor.relations@uniqa.at Internet: www.uniqagroup.com ISIN: AT0000821103 WKN: 928900 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2321072

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