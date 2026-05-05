EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.05.2026 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 8. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 5. Mai 2026 // Vom 27. April 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 wurden insgesamt 2.244.354 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz (MIC)
27/04/2026 327.00922,0566XETA
27/04/2026 197.24422,0521CEUX
27/04/2026 28.45422,1257TQEX
27/04/2026 8.40421,9024AQEU
28/04/2026 321.02521,5030XETA
28/04/2026 191.33821,5814CEUX
28/04/2026 27.82921,6140TQEX
28/04/2026 36.32621,2087AQEU
29/04/2026 314.68621,2572XETA
29/04/2026 188.47221,2268CEUX
29/04/2026 27.72121,2898TQEX
29/04/2026 23.19621,1347AQEU
30/04/2026 309.42620,9787XETA
30/04/2026 184.85820,9645CEUX
30/04/2026 27.67320,9674TQEX
30/04/2026 30.69321,1198AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.765.962 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
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