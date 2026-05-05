EQS-DD: Deutsche Bank AG: Claudio de Sanctis, Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.05.2026 / 19:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Claudio
|Nachname(n):
|de Sanctis
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Bank AG
b) LEI
|7LTWFZYICNSX8D621K86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005140008
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|26,18 EUR
|4.921.840 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|26,18 EUR
|4.921.840 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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