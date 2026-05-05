EQS-DD: Deutsche Bank AG: Claudio de Sanctis, Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.05.2026 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Claudio
Nachname(n):de Sanctis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
26,18 EUR4.921.840 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
26,18 EUR4.921.840 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:www.db.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104662 05.05.2026 CET/CEST

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