EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.05.2026 / 13:41 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Aurélie
|Nachname(n):
|Dalbiez
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Evotec SE
b) LEI
|529900F9KI6OYITO9B12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005664809
b) Art des Geschäfts
|Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,456016 EUR
|83.084,21 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,456016 EUR
|83.084,21 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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