EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.05.2026 / 13:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Cord
Nachname(n):Dohrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,456016 EUR83.842,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,456016 EUR83.842,60 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet:www.evotec.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104638 05.05.2026 CET/CEST

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