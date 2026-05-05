EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.05.2026 / 13:43 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Paul Nachname(n): Hitchin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,456016 EUR 84.622,81 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,456016 EUR 84.622,81 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Internet: www.evotec.com

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