EQS-News: Alzchem Group AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 dank breiter Unterstützung der Aktionäre

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Alzchem Group AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 dank breiter Unterstützung der Aktionäre



05.05.2026 / 16:42 CET/CEST

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Alzchem Group AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 dank breiter Unterstützung der Aktionäre

Dividende steigt auf 2,10 Euro je Aktie

Umstellung auf Namensaktien und strategische Satzungsanpassungen beschlossen

Trostberg, 5. Mai 2026 – Das Bekenntnis der Alzchem Group AG zu Innovation und Wachstum „Made in Germany“ fand auf der heutigen Hauptversammlung eine breite Unterstützung der Anteilseigner. Im Mittelpunkt der Beschlussfassungen stand unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat und beschloss die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie nach 1,80 Euro im Vorjahr.

Weitere zentrale Beschlüsse betrafen strategische Satzungsänderungen: Die Hauptversammlung stimmte der Umstellung auf Namensaktien zu, die künftig eine noch direktere und effizientere Kommunikation mit den Aktionären ermöglichen soll. Ergänzend wurden die Voraussetzungen für elektronische Aktien geschaffen sowie weitere Satzungsanpassungen beschlossen, unter anderem zur Flexibilisierung der Durchführung virtueller Hauptversammlungen und zur Weiterentwicklung der Aufsichtsrats-Governance.

Darüber hinaus wurden Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 mit großer Mehrheit entlastet sowie die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, erneut zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt. Ebenfalls gebilligt wurde der Vergütungsbericht.

„Die breite Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre zu allen wesentlichen Tagesordnungspunkten unterstreicht das Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung und unsere operative Stärke. Mit der erneut erhöhten, attraktiven Dividende von 2,10 Euro je Aktie lassen wir unsere Anteilseigner weiterhin angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben. Zudem sind die heute beschlossenen Satzungsänderungen, insbesondere die Umstellung auf Namensaktien, ein wichtiger Schritt, um unsere Kapitalmarktkommunikation zu stärken und die Basis für eine noch engere und effizientere Interaktion mit unseren Investoren zu schaffen“, erklärt Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG. „Operativ sind wir mit einem erfolgreichen 1. Quartal gut in das Jahr 2026 gestartet. Unsere Ingredients treffen auf eine stabile Nachfrage und wir profitieren von unserer klaren Fokussierung auf margenstarke Nischenmärkte. Vor diesem Hintergrund blicken wir mit Zuversicht auf den weiteren Jahresverlauf und sind gut positioniert, um unsere Wachstums- und Profitabilitätsziele zu erreichen.“

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen auf der Unternehmenswebseite unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung.

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert.

Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.

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