EQS-News: Blockmate Ventures Portfolio-Update zu KI, Bitcoin und Website-Relaunch

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Blockmate Ventures Portfolio-Update zu KI, Bitcoin und Website-Relaunch



05.05.2026 / 13:31 CET/CEST

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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 5. Mai 2026) - Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ("Blockmate" oder das "Unternehmen"), ein Venture Builder mit Fokus auf KI, Bitcoin und digitale Infrastruktur, freut sich, ein Update zu mehreren seiner zentralen Initiativen zu geben, darunter Fortschritte im Zusammenhang mit der KI-Infrastrukturchance in Wyoming sowie Hivellos geplanter Bitcoin-Mining-Start.

Da mehrere Initiativen parallel voranschreiten, tritt Blockmate wieder aktiver an den Markt heran, um mehr Transparenz über die strategische Ausrichtung und die kurzfristigen Prioritäten zu schaffen.

KI-Infrastruktur: Gespräche zur Wyoming-Chance laufen weiter

Blockmate befindet sich weiterhin in Gesprächen über die potenzielle KI- und digitale Infrastrukturchance im Zusammenhang mit seinem Standort in Wyoming, dessen Kapazität zuvor mit bis zu 200 MW Potenzial beschrieben wurde.

Das Unternehmen steht hierzu mit mehreren Parteien in Kontakt, darunter potenzielle Partner, Hyperscaler, Infrastrukturgruppen und Intermediäre. Auch wenn diese Gespräche bislang noch nicht zu einer verbindlichen Vereinbarung geführt haben, geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage nach Strom- und Infrastrukturanlagen weiterhin stark ist - insbesondere angesichts wachsender großskaliger KI- und Compute-Anforderungen.

Angesichts der Größenordnung dieser Chancen und der Qualität der beteiligten Parteien rechnet das Unternehmen damit, dass die Gespräche Zeit in Anspruch nehmen werden, und wird den Markt bei wesentlichen Entwicklungen informieren.

Hivello: Fortschritte in Richtung Bitcoin-Mining-RWA-Launch

Blockmate gibt außerdem ein Update zum Portfoliounternehmen Hivello, an dem das Unternehmen einen wesentlichen Anteil hält.

Hivello treibt eine strategische Neuausrichtung von DePIN-Node-Aggregation hin zu bitcoinbezogenen Infrastrukturprodukten voran, die auf Return-on-Investment-(ROI)-Kennzahlen ausgerichtet sind. Das erste geplante Angebot in dieser nächsten Phase ist ein Bitcoin-Mining-RWA-(Real-World-Asset)-Produkt, das Kunden eine fraktionierte Beteiligung an ASIC-Bitcoin-Mining ermöglichen soll - ohne dass Nutzer ASIC-Hardware besitzen, Hosting organisieren oder Mining-Operationen selbst managen müssen.

Das Produkt befindet sich weiterhin in der Entwicklung und ist derzeit für einen Start Ende Q2 2026 vorgesehen, vorbehaltlich finaler Produktintegration und operativer Einsatzbereitschaft. Auszahlungen sollen zunächst in Bitcoin an Non-Custodial-Wallets erfolgen. Der HVLO-Token soll weiterhin eine zentrale Rolle im Hivello-Ökosystem spielen; eine aktualisierte Utility ist vorgesehen, um die sich weiterentwickelnde Produktsuite zu unterstützen.

Blockmate weist darauf hin, dass Hivello zuvor in der Spitze auf mehr als 50.000 Nodes skaliert ist und damit eine relevante Distributionsfähigkeit und operative Reichweite gezeigt hat. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Erfahrung eine solide Grundlage bildet, während Hivello zu Produkten mit klareren und besser messbaren Unit Economics übergeht, die an Bitcoin-Infrastruktur-Exposure gekoppelt sind.

Unternehmenswebsite neu gestartet

Das Unternehmen hat zudem seine Corporate Website neu gestartet, um den aktuellen strategischen Fokus besser abzubilden und eine klarere Kommunikation gegenüber Aktionären und potenziellen Investoren zu ermöglichen.

Die aktualisierte Website bietet eine verbesserte Strukturierung der wichtigsten Schwerpunktbereiche des Unternehmens und soll es Stakeholdern erleichtern, Blockmates sich weiterentwickelnde Positionierung in den Bereichen KI, Bitcoin, digitale Infrastrukturchancen und neue Ventures nachzuvollziehen.

Aktionäre können die aktualisierte Website besuchen unter: https://www.blockmate.com/

Domenic Carosa, Chairman von Blockmate Ventures, kommentierte:

"Dieses Update ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung unserer Marktkommunikation, da das Blockmate-Portfolio komplexer wird und sich weiterentwickelt. Unsere Portfoliounternehmen haben sich auf die Umsetzung fokussiert, und wir halten es für wichtig, Aktionäre und potenzielle Partner mit einem klareren Bild darüber zu re-engagieren, wohin wir uns entwickeln. Wir sehen weiterhin überzeugende Chancen sowohl im KI- als auch im bitcoinbezogenen Infrastruktursegment, während Hivellos geplanter Bitcoin-Mining-RWA-Launch die Art von Produktevolution widerspiegelt, die aus unserer Sicht über die Zeit stärker messbaren Wert freisetzen kann."

Verlängerung der Laufzeit von Aktienkauf-Warrants

Blockmate freut sich bekannt zu geben, dass es die Laufzeit von insgesamt 8.400.000 Warrants zum Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") verlängern wird, die zu einem Ausübungspreis von 0,075 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar sind. Die Warrants sollten ursprünglich am 15. Juni 2026 auslaufen und laufen nun am 31. Dezember 2026 ab.

Die Warrants wurden zuvor im Zusammenhang mit einer nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens ausgegeben und nicht als Vergütung für für das Unternehmen erbrachte Dienstleistungen. Die Verlängerung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") und wird erst mit Erteilung dieser Genehmigung wirksam.

Ein Director des Unternehmens hält und kontrolliert 500.000 Warrants, die derzeit am 15. Juni 2026 auslaufen sollen. Aufgrund dieses Besitzes wird dieser Teil der Verlängerung als Related-Party-Transaction im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions ("MI 61-101") sowie TSXV Policy 5.9 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions ("Policy 5.9") betrachtet. Der Related-Party-Teil der Verlängerung ist jedoch von den Anforderungen an eine formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre nach MI 61-101 und Policy 5.9 befreit, da der Fair Market Value der vom Director gehaltenen Warrants zum maßgeblichen Zeitpunkt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Über Blockmate Ventures Inc.

Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ist ein Venture Builder mit Fokus auf KI, Bitcoin und digitale Infrastruktur. Das Unternehmen baut und unterstützt Frühphasen-Unternehmen und -Projekte in diesen Themenfeldern und verfolgt einen Portfolio-Ansatz, der sowohl infrastrukturlinked Opportunities als auch operative Ventures umfasst. Blockmates Strategie ist es, aussichtsreiche Assets und Partner zu identifizieren, die Umsetzung zu unterstützen und langfristigen Wert durch disziplinierte Entwicklung, strategische Beziehungen und klare Marktkommunikation zu schaffen.

Über Hivello

Hivello ist eine Plattform für digitale Infrastruktur, die sich von DePIN-Node-Aggregation hin zu ROI-first, bitcoinbezogenen Infrastrukturprodukten weiterentwickelt. Hivellos nächstes geplantes Angebot ist ein Bitcoin-Mining-RWA-(Real-World-Asset)-Produkt, das Kunden eine fraktionierte Beteiligung an ASIC-Bitcoin-Mining ermöglichen soll - ohne dass Nutzer Hardware besitzen, Hosting organisieren oder Mining-Operationen selbst managen müssen. Das Produkt befindet sich weiterhin in der Entwicklung und ist derzeit für einen Start Ende Q2 2026 vorgesehen, vorbehaltlich finaler Produktintegration und operativer Einsatzbereitschaft. Auszahlungen sollen zunächst in Bitcoin an Non-Custodial-Wallets erfolgen. Der HVLO-Token soll weiterhin zentral im Hivello-Ökosystem bleiben; eine aktualisierte Utility ist vorgesehen, um die sich weiterentwickelnde Produktsuite zu unterstützen.

www.hivello.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.blockmate.com

Blockmate lädt Investoren ein, sich für die neuesten Updates, Webinare und Branchenanalysen in die Mailingliste einzutragen: https://www.blockmate.com/.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Justin Rosenberg, CEO

Blockmate Ventures Inc

justin@blockmate.com

(+1-580-262-6130)

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Blockmate Ventures Inc. Kanada ISIN: CA09370U1066 EQS News ID: 2321738

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