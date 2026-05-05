EQS-News: Der Erfolgsfaktor Mensch - proud@work jetzt auch als ETF

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Der Erfolgsfaktor Mensch - proud@work jetzt auch als ETF



05.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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Hamburg, 5. May 2026



Der Erfolgsfaktor Mensch – proud@work jetzt auch als ETF

proud@work – der Fonds, der in Mitarbeiterzufriedenheit investiert, um Aktionärsgewinne zu erzielen.



Aramea Asset Management bringt gemeinsam mit der HANSAINVEST für den proud@work eine aktive ETF-Anteilsklasse auf den Markt. Damit erhält die erfolgreiche proud@work-Strategie erstmals eine börsengehandelte Anteilsklasse und wird für eine neue Generation von Anlegern zugänglich, die insbesondere digitale Kanäle nutzt.

Der Kern bleibt unverändert: Mitarbeiter treiben Unternehmenserfolg und sorgen für starke Performance für die Aktionäre. Glückliche Mitarbeiter = Glückliche Aktionäre lautet die einfache Formel von Initiator Reinhard Springer. Springer gründete die legendäre Werbeagentur Springer & Jacoby.

Der proud@work-Aktienfonds bleibt genau das, was er seit 2019 ist: erfolgreich, aktiv gemanagt, ohne Benchmark-Bindung und ausschließlich in Unternehmen investiert, die als Great Place to Work zertifiziert sind und dies meistens seit vielen Jahren.

Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG: „Mit dem proud@work haben wir eine Strategie geschaffen, die auf einem starken, werteorientierten Fundament steht und seit Jahren sehr positiv aufgenommen wird. Die neue ETF-Anteilsklasse macht diesen einzigartigen Ansatz nun auch für alle Investoren zugänglich, die bevorzugt über die Börse oder digitale Plattformen anlegen. Innovation und Haltung – das passt bei uns zusammen.“ Dabei sei der proud@work einer der ganz wenigen Artikel-8-Fonds, der explizit das „S“ in ESG adressiert.

Beteiligt an dieser Innovation sind neben der HANSAINVEST die Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL, Solactive (iNAV), Ultumus (PCF) sowie die Market Maker und Authorized Participants Société Générale und Jane Street.

Für die HANSAINVEST markiert die Auflegung des proud@work‑ETFs den Beginn eines breiteren strategischen Weges: Weitere ETF‑Lösungen sollen folgen, um für Fondsboutiquen künftig Wegbereiter und Wegbegleiter eines dauerhaften, professionellen und effizienten Zugangs zum wachstumsstarken ETF‑Markt zu sein.

„Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Pionierarbeit am Fondsstandort Deutschland leisten können“, erklärt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer der HANSAINVEST. „Über ETFs können aktive Asset Manager die Zugangswege für ihre Investoren erweitern und komplettieren. Börsengehandelte Fonds sind schließlich für immer mehr Anleger das Vehikel der Wahl.“ Gerade bei aktiven Strategien mit einem klaren Alleinstellungsmerkmal wie dem proud@work könne eine ETF-Anteilsklasse eine sinnvolle Ergänzung darstellen und die Sichtbarkeit deutlich erhöhen.

Der proud@work-ETF (ISIN: DE000A41ZZJ4) ist ab sofort an deutschen Börsen handelbar.

Kontakt:

Ronny Wagner

Leiter Marketing & Public Relations

Mönckebergstrasse 31 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de Aramea Asset Management AG – www.aramea-ag.de Ronny WagnerLeiter Marketing & Public RelationsMönckebergstrasse 31 • D – 20095 HamburgTelefon +49 40 866 488-101

Über die Aramea Asset Management AG

Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. Aramea Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



Über die HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG und institutionelle Master-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt am Main präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 400 Mitarbeitenden mehr als 540 Publikums- und Spezialfonds mit einem Bruttofondsvermögen von über 68 Milliarden Euro administriert (Stand der Daten: 13.04.2026). Das Ziel der HANSAINVEST: Ihren Partnern die Möglichkeit zu geben, sinnvoll zu investieren. So verwandelt die HANSAINVEST Kapital in Chancen, um eine positive Zukunft zu gestalten.

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