EQS-News: Die Hauptversammlung der Arab Palestinian Investment Company (APIC) beschließt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar und wählt einen neuen Vorstand

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Die Hauptversammlung der Arab Palestinian Investment Company (APIC) beschließt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar und wählt einen neuen Vorstand



05.05.2026 / 04:30 CET/CEST

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RAMALLAH, Palästina, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Hauptversammlung der Arab Palestinian Investment Company (APIC) hielt am Montag, dem 4. Mai 2026, in Ramallah, Palästina, ihre außerordentliche und ordentliche Sitzung ab. Den Vorsitz bei den Sitzungen hatte der APIC-Vorsitzende und CEO Tarek Aggad inne; anwesend waren Mitglieder des APIC-Vorstands, Vertreter des Ministeriums für nationale Wirtschaft (Handelsregister), der Palästinensischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde, der Palästinensischen Börse, die externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, Rechtsberater sowie zahlreiche Aktionäre.

Tarek Aggad, Vorstandsvorsitzender der APIC, leitet die Hauptversammlung.

Auf der außerordentlichen Versammlung beschloss die Hauptversammlung, das genehmigte Kapital von APIC von 160 Millionen US-Dollar auf 180 Millionen US-Dollar zu erhöhen.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung genehmigte die Hauptversammlung die Ausschüttung von Dividenden an die zum Zeitpunkt der Versammlung eingetragenen Aktionäre in Höhe von insgesamt 8 % des eingezahlten Kapitals von APIC in Höhe von 160 Millionen US-Dollar. Die Ausschüttung umfasst 5 % Bardividenden in Höhe von 8 Millionen US-Dollar und rund 3,1 % Aktiendividenden, die fünf Millionen Aktien entsprechen. Nach der Ausschüttung der Aktiendividenden wird sich das eingezahlte Kapital von APIC auf 165 Millionen US-Dollar erhöhen.

Die Hauptversammlung wählte außerdem einen neuen Vorstand für eine Amtszeit von vier Jahren. Der Vorstand besteht aus elf angesehenen Führungskräften aus der Wirtschaft, die ein breites Spektrum an Fachkenntnissen in den Bereichen Investitionen, Unternehmensführung, Fertigung, Handel, Dienstleistungen, Finanzen und Unternehmertum vereinen. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder sind Tarek Omar Aggad, Tarek Shakaa, Hashim Shawa, Maysa Baransi, Mohammad Abukhaizaran, Riham Hussein (als Vertreterin der National Insurance Company), Raya Sbitany (unabhängiges Mitglied), Dr. Mazen Hassounah, Nashat Masri, Lana Ghanem und Ahmad Atwan.

Informationen zu APIC

APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Reema Hygienic Paper Company; Sky Advertising and Promotion Company; Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Das Unternehmen strebt zudem eine Diversifizierung seiner Investitionen und geografischen Präsenz über Palästina hinaus auf regionale und globale Märkte an. Dies geschieht über seinen Investmentarm APIC Capital, der ein Portfolio verwaltet, das direkte Beteiligungen an privaten und börsennotierten Unternehmen sowie Investitionen in eine ausgewählte Gruppe führender Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds kombiniert. APIC beschäftigt über seine Tochtergesellschaften mehr als 3.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf https://apic.ps/

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