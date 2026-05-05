EQS-News: Familie Maradona und Ash Pournouri gründen zwei Modehäuser im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2026

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Familie Maradona und Ash Pournouri gründen zwei Modehäuser im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2026



05.05.2026 / 20:00 CET/CEST

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MARADONA und DIARMA ist das erste kommerzielle Projekt, das alle fünf Kinder von Diego Maradona vereint und zum ersten Mal in der kommerziellen Geschichte der Legende ein offizielles Authentifizierungssystem einführt.

STOCKHOLM, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ash Pournouri und die Familie Maradona geben heute den Start von zwei Modehäusern bekannt, die von der preisgekrönten schwedischen Designerin Carin Wester entworfen wurden: MARADONA, eine Premium-Bekleidungsmarke, die im April 2026 auf den Markt kommt, und DIARMA, ein High-End-Modehaus, das im Juni 2026 auf den Markt kommt. Das Projekt ist das erste Mal, dass Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana und Diego Fernando Maradona gemeinsam ein kommerzielles Projekt unter dem Namen ihres Vaters genehmigen. Die Ankündigung erfolgt vierzig Jahre nach Diego Armando Maradonas WM-Sieg 1986 und im Vorfeld des Turniers 2026, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

The inaugural MARADONA collection draws its inspiration from The Goal of the Century, The Hand of God and The Number 10. Model is wearing the MARADONA Statement Hoodie

Diego Maradona ist nach wie vor eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Sports. MARADONA und DIARMA sind die ersten Modehäuser, die seinen Namen mit der vollen Zustimmung seiner Familie tragen. Ash Pournouri, Gründer von Electa und Architekt des Projekts, stieß bei einem Besuch in Neapel, wo Maradona in einem Maße verehrt wird, das mit religiöser Ikonographie vergleichbar ist, erstmals auf das Ausmaß des nicht genehmigten Marktes.

„In Neapel gibt es mehr Darstellungen von Maradona als von Jesus Christus. In Geschäften, Bars, Wohnzimmern, an öffentlichen Wänden. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Leider ist das kommerzielle Erbe Diegos seit langem zersplittert und ausgebeutet worden. Er hat etwas Besseres verdient. Also haben wir ein Haus gebaut, das sowohl der Legende als auch seinen Fans würdig ist."

Um die Integrität von Diego Armando Maradona und seiner Familie zu schützen, trägt jedes Stück aus beiden Häusern ein offizielles Monogrammsiegel. Dieses Emblem dient als endgültiges Echtheitsmerkmal und bietet den Fans endlich eine moralische Alternative zum unregulierten Weltmarkt. Das Monogramm erscheint auf jedem Stück aus beiden Häusern und stellt das erste systematische Mittel dar, mit dem die Verbraucher offiziell genehmigte Maradona-Produkte vom nicht genehmigten Markt unterscheiden können.

MARADONA. 300 Stück. Eine Milliarde Fans. Keine Aufstockung. Start im Mai 2026

Die MARADONA-Linie ist über den herkömmlichen Sportartikeln positioniert. Die Eröffnungskollektion bezieht sich auf drei Referenzpunkte aus Maradonas Karriere: Das Ziel des Jahrhunderts, Die Hand Gottes und Die Zahl 10. Die erste Ausgabe umfasst 300 Stück von jedem Artikel, die ausschließlich über den direkten elektronischen Handel erhältlich sind. Keine Aufstockung.

DIARMA. Die Ikone. Gestylt in stillem Luxus. Start im Juni 2026

DIARMA ist ein eigenständiges Luxushaus. Während MARADONA in der sportlichen Ikonografie verankert ist, nähert sich DIARMA Maradona als kulturelles und biografisches Thema. Die Materialsprache der Marke - Kaschmir, strukturierte Silhouetten und eine zurückhaltende Farbgebung - positioniert sie im Luxussegment, indem sie sich auf die Ästhetik des Sports bezieht, ohne sich durch diese zu definieren.

Die Kleidungsstücke beider Marken werden von der preisgekrönten schwedischen Designerin Carin Wester entworfen.

Erklärung zur Familie

Dalma Maradona, Vertreterin der Familie, fügt hinzu:

„Zum ersten Mal stehen wir alle fünf zusammen, um den Namen unseres Vaters zu schützen. Wir möchten, dass jeder, der jemals etwas von unserem Vater an seine Wand gehängt hat, endlich etwas hat, das seiner würdig ist. Dass sein Leben mit solcher Qualität und Respekt gewürdigt wird, ist genau das, was er für seine Fans gewollt hätte."

Start

Die Warteliste für den MARADONA May 2026 Drop wird heute unter maradonaofficial.com eröffnet. Für Interviews mit Ash Pournouri, der Familie und andere Medienanfragen wenden Sie sich bitte an thomas.nilsson@fuzepr.se.

Über Electa Global

Electa Global ist ein in Stockholm ansässiges Markenmanagement-Unternehmen, das eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem Maradona-Nachlass abgeschlossen hat. Das Unternehmen wurde von Ash Pournouri gegründet, der für seine Arbeit bei der Schaffung und dem Aufbau langfristiger kultureller Marken an der Schnittstelle von Unterhaltung, Lifestyle und Technologie bekannt ist - wie Avicii, Brilliant Minds, Super Human und Triller.

Über Carin Wester

Carin Wester ist eine in Stockholm ansässige Designerin und Kreativdirektorin mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Modebranche. Sie hat mehrere schwedische Designpreise erhalten.

Über das Weingut Maradona

Diego Armando Maradona (1960-2020) gilt weithin als der größte Fußballer der Geschichte. Seine fünf Kinder - Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana und Diego Fernando - sind seine gesetzlichen Erben und verwalten die gewerblichen Rechte der Familie mit.

Kontakt:

Thomas Nilsson

+46 73 558 65 81

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2972730/Maradona_Official_logotype.jpg

Model is wearing the MARADONA LS Match T-shirt.

Where MARADONA is anchored in sporting iconography, DIARMA approaches Maradona as cultural and biographical subject matter. Model is wearing the DIARMA tracksuit.

Model is wearing the DIARMA Lace T-shirt.

Maradona Official logotype

Cision

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