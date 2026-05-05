EQS-News: FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet

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FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet



05.05.2026 / 12:30 CET/CEST

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FUCHS mit “John Deere Supplierof the YearAward 2025” ausgezeichnet

Mannheim, 5. Mai 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe wurde vor wenigen Tagen mit dem „John Deere Delivering Excellence Supplier Award 2025“ in der Kategorie Aftermarket ausgezeichnet – mittlerweile bereits zum dritten Mal. Mit der Ehrung als Supplier of the Year wurden insbesondere die herausragenden Leistungen von FUCHS in Mexiko und China anerkannt.

Der Preis wurde FUCHS am 15. April 2026 im John Deere Headquarter in Moline, Illinois, verliehen. Schon in den Jahren 2019 und 2022 hatte FUCHS diese Auszeichnung erhalten und wurde darüber hinaus im Jahr 2025 zum achten Mal in Folge mit dem Partnerstatus gewürdigt.

FUCHS überzeugt als strategischer Lieferant durch hervorragenden Service, beständiger Qualität und ausgeprägter Flexibilität. Ausschlaggebend für die Auszeichnung im Jahr 2025 waren insbesondere die reibungslose und kooperative Umstellung der Versorgung in Südmexiko von einem bisherigen Lieferanten auf FUCHS sowie die kontinuierliche Entwicklung maßgeschneiderter Spezialprodukte für den chinesischen Markt.

FUCHS und John Deere verbindet seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft in der Versorgung der John-Deere-Händler und Endkunden mit Genuine Oils. „Wir sind insbesondere stolz darauf, dass FUCHS der einzige Schmierstoffpartner ist, der John Deere weltweit auf allen sechs Kontinenten beliefert“, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs. „Diese Würdigung der hohen Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Innovationskraft von FUCHS als globalem Partner freut uns sehr und ist ein großer Ansporn für die Zukunft.“

„Stolz und dankbar“ zeigte sich Carsten Meyer, Executive Vice President und verantwortlich für die Divisionen Automotive Aftermarket, OEM und Bergbau, für die Auszeichnung, die er stellvertretend für FUCHS entgegennehmen konnte. „Diese Anerkennung spiegelt nicht nur die Stärke unserer Partnerschaft wider, sondern auch das Vertrauen, den Respekt und die gemeinsamen Werte, die sich über viele Jahre zwischen unseren Unternehmen entwickelt haben.“ Erfolge wie dieser erinnerten daran, welche Rolle Partnerschaft spiele, insbesondere in einem herausfordernden und dynamischen Marktumfeld.

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Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.

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