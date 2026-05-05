EQS-News: GLS Investments: Seit fünf Jahren konsequent nachhaltig und auf Wirkung fokussiert

Emittent / Herausgeber: GLS Investment Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

GLS Investments: Seit fünf Jahren konsequent nachhaltig und auf Wirkung fokussiert



05.05.2026 / 09:36 CET/CEST

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GLS Investments: Seit fünf Jahren konsequent nachhaltig und auf Wirkung fokussiert

GLS Investments hat sich erfolgreich als Anbieter für konsequent nachhaltige Geldanlage mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch etabliert

Fondsvolumen auf rund 1,7 Mrd. Euro ausgeweitet

Produktportfolio von vier auf zehn Fonds ausgebaut

Bochum, 05. Mai 2026 – Die GLS Investment Management GmbH („GLS Investments“) feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Seit ihrer Ausgründung als eigenständiges Tochter-Unternehmen der GLS Bank im Jahr 2021 hat sich GLS Investments als einer der führenden Anbieter für konsequent nachhaltige Geldanlage etabliert und das verwaltete Fondsvolumen sowie das Produktportfolio signifikant erweitert.

In einem anspruchsvollen Marktumfeld für nachhaltige Investments hat GLS Investments ihr verwaltetes Vermögen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich auf rund 1,7Mrd.Euro ausgebaut (Stand: 30.04.2026). Zugleich wurde das Produktportfolio von vier auf inzwischen zehn nachhaltige Investmentfonds ausgeweitet, die ein breites Spektrum an Assetklassen abdecken.

Mit dem Anspruch, einen größtmöglichen positiven Beitrag zur sozial‑ökologischen Transformation zu leisten, positioniert sich GLS Investments gezielt im Bereich der Private Markets. Mit dem Planetary Health Fund wurde erstmals ein ausschließlich institutionellen Investor*innen vorbehaltener Privatmarktfonds aufgelegt, der finanzielle Rendite und professionelle Risikodiversifikation mit hohem Wirkpotenzial verbindet. Der neu lancierte GLSELTIF–Energieinfrastruktur Fonds setzt diesen Weg nun fort und ermöglicht Privatanleger*innen, direkt in europäische Energieinfrastruktur zu investieren. Anleger*innen partizipieren an einem strukturellen Wachstumsmarkt, beteiligen sich an der Energiewende und tragen zur europäischen Energieautarkie bei.

GLS Investments gilt im Finanzmarkt als einer der konsequentesten Akteure im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Auch in den vergangenen fünf Jahren, die für den nachhaltigen Finanzmarkt insgesamt herausfordernd waren, ist GLS Investments ihren klaren Prinzipien treu geblieben. Während regulatorische Unsicherheiten und praktische Umsetzungsprobleme vielerorts die Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsstandards schwächen und die Abgrenzung nachhaltiger Fonds erschweren, verfolgt GLS Investments weiterhin eine klare und konsistente Linie. In diesem Umfeld setzt sich GLS Investments gemeinsam mit Netzwerkpartnern wie der Sustainable Banking Coalition oder Shareholders for Change sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene kontinuierlich für transparente, ambitionierte und glaubwürdige Regeln im nachhaltigen Finanzmarkt sowie für eine zukunftsfähige Wirtschaft ein. Dass es sich lohnt den eigenen Werten und hohem Nachhaltigkeitsanspruch treu zu bleiben, zeigen externe Bewertungen: So erhielten 2026 sieben GLS Fonds das FNG‑Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen – jeweils mit der Höchstbewertung von drei Sternen.

„Die erfolgreiche Entwicklung von GLS Investments gründet auf dem kontinuierlich hohen Einsatz und Commitment unserer Mitarbeitenden und Partner*innen. Dafür möchte ich allen danken. Gerade in den vergangenen fünf Jahren war das Marktumfeld von zahlreichen Krisen und starkem gesellschaftspolitischem Gegenwind in puncto Nachhaltigkeit geprägt. Unsere Entwicklung zeigt, dass sich auch in diesen herausfordernden Zeiten das Festhalten an einem hohen Nachhaltigkeitsanspruch in innovativen Angeboten auszahlt“, sagt Karsten Kührlings, Geschäftsführer der GLS Investments.

„Nachhaltige Entwicklung ist für uns keine Geschäftsidee, sondern die Grundlage menschlicher Existenz. Die Aufgabe von GLS Investments ist es, diese Entwicklung über Investmentfonds gezielt zu fördern“, sagt Marvin Mechelse, ebenfalls Geschäftsführer der GLS Investmens. „Mehr Kapital in nachhaltigen Fonds entfaltet nicht automatisch mehr Wirkung. Entscheidend ist, wie genau investiert wird und was darüber hinaus getan wird – darauf richten wir unser Angebot aus – früher, heute und in Zukunft“.

Mit Blick auf die kommenden Jahre will GLS Investments ihre Rolle als aktive Investorin weiter stärken und zusätzliche private Mittel für gesellschaftliche Transformation mobilisieren.

Über GLS Investments

Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell rund 1,7 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand April 2026).

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