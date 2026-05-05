EQS-News: KSB: Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld

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KSB: Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld



05.05.2026 / 08:44 CET/CEST

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KSB: Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld

Starker Auftragseingang aufgrund Energiegroßauftrag

Umsatz auf Vorjahresniveau

EBIT unter Vorjahr

FRANKENTHAL: Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steigert den Auftragseingang im ersten Quartal 2026 beträchtlich aufgrund eines Großauftrages im Absatzmarkt Energie. Die geopolitischen Ereignisse des ersten Quartals beeinflussen den Umsatz sowie das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT).

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang um 15,2 % auf 1.012 Mio. € gegenüber Vorjahr gesteigert. Den stärksten Anstieg mit 31 % auf 633 Mio. € erzielte das Segment Pumpen. Während der Auftragseingang im Segment Armaturen um 0,2 % auf 112 Mio. € anstieg, verzeichnete das Segment KSB SupremeServ einen Rückgang um 5,6 % auf 268 Mio. €. Im Segment Pumpen realisierte der Absatzmarkt Energie, insbesondere getrieben durch einen Großauftrag für ein Kraftwerk in Osteuropa, eine Steigerung des Auftragseingangs um 359 % auf 257 Mio. €. Der Auftragseingang in den Standardmärkten reduzierte sich hingegen um 45 Mio. € (11%) auf 354 Mio. € gegenüber Vorjahr. Der Markt Bergbau verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang im Auftragseingang um 22 % auf 22 Mio. €.

Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Monaten geringfügig um 0,4 % auf 712 Mio. € gesteigert. Mit einem Zuwachs von 16,4 % auf 390 Mio. € erzielte das Segment Pumpen das stärkste Wachstum. Im Segment Armaturen reduzierten sich die Umsatzerlöse um 5,9 % auf 97 Mio. €. Mit Umsatzerlösen von 225 Mio. € verzeichnete KSB SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (3,2 %). Dieser Umsatzrückgang ist ausschließlich auf negative Währungseffekte in Höhe von 8 Mio. € zurückzuführen. Während im Segment Pumpen die Standardmärkte um 7,9 % auf 321 Mio. € überproportional anstiegen, wurden im Markt Energie mit 48 Mio. € leicht rückläufige Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Markt Bergbau verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang um 6 Mio. € auf 21 Mio. €.

Im ersten Quartal 2026 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 39,8 Mio. € (Vorjahr 45,5 Mio. €) und eine EBIT-Marge von 5,6 %. Dieses EBIT ist wie im Vorjahr durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,4 Mio. € (7,5 Mio. € im Q1 2025) belastet. Das Segment Pumpen erzielte ein EBIT von 8,0 Mio. € gegenüber 6,9 Mio. € im Vorjahr. Dieses ist auf einen Ergebnisanstieg in den Standardmärkten zurückzuführen. Während das EBIT im Segment Armaturen mit -0,1 Mio. € nahezu konstant zum Vorjahr blieb, verringerte es sich im Segment KSB SupremeServ um 6,9 Mio. € auf 31,9 Mio. €.

„Die aus 2025 bekannten Rahmenbedingungen einer schwachen Weltkonjunktur werden nunmehr durch den Iran-Krieg und seine vielfältigen Einflüsse auf die globale Wirtschaft erweitert“, sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. „In der Summe ergibt sich ein erneut sehr herausforderndes Umfeld, in dem wir KSB auf kurze Sicht, mit Besonnenheit aber auch mit hohem Fokus und schneller Reaktion führen. Dabei besinnen wir uns konsequent auf unsere Stärken. Die Kraft der Erfahrung und der Rückblick auf den Erfolg in den schwierigen Jahren seit Corona geben uns die Zuversicht, dass wir auch dieses anspruchsvolle Jahr im Rahmen der Prognose meistern werden“.

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. € erzielt.

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