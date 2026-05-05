EQS-News: neuroflash vollzieht Evolution zur Audience Intelligence Plattform

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neuroflash vollzieht Evolution zur Audience Intelligence Plattform



05.05.2026 / 08:20 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- neuroflash, europäischer Pionier und Marktführer für KI-gestützte Content Creation, erreicht einen strategischen Meilenstein: Mit der Einführung Digitaler Zwillinge entwickelt sich das Hamburger Technologieunternehmen vom leistungsstarken Content-Creation-Tool zur Audience Intelligence Plattform der nächsten Generation. Die neue Ausrichtung auf B2B- und Enterprise-Kunden wird seit Anfang April durch Christian Daul verstärkt, der als CMO seine ausgewiesene Marketing- und Digitalexpertise in das C-Level-Management einbringt.

Vom Content-Creator zur Audience Intelligence Plattform

Die digitale Kommunikationslandschaft verändert sich rasant. Automatisierte Content-Erstellung allein reicht nicht mehr aus, um in gesättigten Märkten Aufmerksamkeit, Relevanz und messbare Wirkung zu erzielen. Genau hier setzt neuroflash mit seiner bislang wichtigsten Innovation an: Digitale Zwillinge ermöglichen Marken, Zielgruppen realistisch zu simulieren, zu analysieren und tiefgreifend zu verstehen.

Das KI-basierte Modell von neuroflash dient als Entscheidungshelfer und kann nahezu in Echtzeit mit einer Validität von 85 bis 95 Prozent vorhersagen, wie Inhalte, Kampagnen, Designs und Botschaften bei definierten Zielgruppen wirken. Unternehmen erhalten damit datenbasierte Einblicke in psychologische Treiber, emotionale Reaktionen und kulturelle Nuancen – noch bevor Media-Budgets, Investitionen oder Ressourcen eingesetzt werden.

Die Lösung unterstützt Marketing, Kommunikation und Vertrieb dabei, KI-first zu arbeiten, Prozesse zu transformieren und schneller sowie kosteneffizienter zu werden. Gleichzeitig können Unternehmen ihr Marken-, Produkt-, Kunden- und Vertriebswissen zentral einspeisen, strukturieren und jederzeit abrufen. Über neue Produktformen wie API und MCP lässt sich neuroflash zudem flexibel in bestehende Enterprise-Systeme, Workflows und agentische KI-Umgebungen integrieren. So wird KI-basiertes Marketing vom Potenzial zum belastbaren Proof – wie erste Implementierungen der vergangenen Monate zeigen.

Fokus auf B2B und Enterprise-Lösungen

Mit der technologischen Weiterentwicklung der Kernplattform geht eine klare strategische Hinwendung zum B2B- und Enterprise-Geschäft einher. Mittelständler, Agenturen und Beratungen stehen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle schnell an neue Marktbedingungen anzupassen. Große Unternehmen müssen komplexe Markenarchitekturen über zahlreiche Touchpoints hinweg konsistent, markensicher und zugleich hochgradig personalisiert steuern. Die Audience Intelligence Plattform von neuroflash bietet dafür Skalierbarkeit, Sicherheit und analytische Präzision – als Plattform, über API oder über MCP-basierte Anbindungen.

„Die Digitalen Zwillinge von neuroflash sind nicht weniger als ein Paradigmenwechsel für die Industrie. Sie nehmen das riskante Guessing aus Entscheidungsprozessen und ersetzen es durch fundiertes, verlässliches Zielgruppenfeedback. Entscheidend sind die realen menschlichen Profildaten, die unserem Modell zugrunde liegen. Darin steckt viel proprietäres Know-how. Schließlich beschäftigen wir uns bei neuroflash seit gut zehn Jahren mit diesen Themen", sagt Gründer und CIO Dr. Jonathan T. Mall.

Über neuroflash

neuroflash ist die führende europäische Audience Intelligence Plattform. Mit innovativen Digitalen Zwillingen, modernen sicheren KI-Modellen sowie Integrationsmöglichkeiten über API und MCP unterstützt neuroflash Marketing-, Kommunikations- und Vertriebsteams dabei, die Wirkung ihrer Botschaften präzise vorherzusagen, zu messen und zu optimieren. Aus einem beliebten Tool zur effizienten Content-Generierung ist eine sichere Unternehmenslösung für datengetriebene Entscheidungen und Umsetzung entstanden – für mehr Effizienz und Effektivität in Echtzeit.

www.neuroflash.com

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Cision

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