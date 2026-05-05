EQS-News: Pinecone expandiert in Europa mit einer neuen Cloud-Region in Frankfurt und stellt mitteleuropäischen Unternehmen die Wissensinfrastruktur für KI bereit

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Pinecone expandiert in Europa mit einer neuen Cloud-Region in Frankfurt und stellt mitteleuropäischen Unternehmen die Wissensinfrastruktur für KI bereit



05.05.2026 / 05:05 CET/CEST

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Neben der neuen Verfügbarkeit auf AWS eu-central-1 kündigt Pinecone die Wissens-Engine Nexus, die Abfragesprache KnowQL, den Marketplace, die Builder-Stufe sowie eine native Volltextsuche an

FRANKFURT, Deutschland, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Pinecone, die Wissensinfrastruktur für groß angelegte KI, gab heute seine Expansion in die AWS-Region Europa (Frankfurt) (eu-central-1) bekannt und bringt damit erstmals seine vollständige serverlose Vektordatenbank und Wissensinfrastruktur nach Mitteleuropa. Die neue Region ermöglicht es Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf dem gesamten europäischen Markt, KI-Workloads mit geringer Latenz und lokaler Datenspeicherung auszuführen.

Pinecone Systems Inc

Der Start in der Region Frankfurt fällt mit einer Reihe bedeutender Produktankündigungen von Pinecone zusammen, darunter die Einführung von Pinecone Nexus, einer Wissens-Engine für KI-Agenten; KnowQL, einer deklarativen Abfragesprache für agentenbasierte Abfragen; dem Pinecone Marketplace mit mehr als 90 produktionsreifen Wissensanwendungen; einer neuen Builder-Stufe für 20 US-Dollar pro Monat; nativer Volltextsuche in der zentralen Pinecone-Datenbank; sowie dedizierten Lese-Knoten für Produktions-Workloads mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die bei Skalierung eine Kostenreduzierung von bis zu 97 % ermöglichen.

„Die beste Wissensinfrastruktur sollte für jeden Entwickler in jeder Region zugänglich sein", sagte Ash Ashutosh, Geschäftsführer von Pinecone. „Die Expansion nach Frankfurt ermöglicht es europäischen Unternehmen, auf derselben Infrastruktur aufzubauen, auf die sich weltweit mehr als 9.000 Kunden verlassen – und zwar mit den Anforderungen an den Datenstandort, der geringen Latenz und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Unternehmen in der Region benötigen. In Verbindung mit den heute vorgestellten Produkten Nexus, KnowQL, Marketplace und unserer neuen Builder-Stufe bieten wir die umfassendste Wissensinfrastruktur für KI in einem Umfang und zu einem Preis, der alle Hindernisse für die Entwicklung beseitigt."

Pinecone Nexus: Die Wissens-Engine für Agenten

Da sich der Einsatz von KI von unterstützenden Anwendungen hin zu autonomen Agenten verlagert, ändern sich die Anforderungen an die Wissensinfrastruktur grundlegend. Etwa 85 % des Aufwands eines Agenten entfallen heute auf die Kontextbeschaffung, was zu einer Aufgabenabschlussquote von nur 50–60 %, unvorhersehbaren Bearbeitungszeiten und ausufernden Token-Kosten führt. Pinecone Nexus löst dieses Problem, indem die Argumentation von der Informationsgewinnung in die Wissenszusammenstellung verlagert wird. Der Kontext-Compiler wandelt Rohdaten in aufgabenoptimierte Artefakte um, die von Agenten direkt genutzt werden, während der kombinierbare Retriever diese Artefakte mit geringer Latenz, feldspezifischen Verweisen und deterministischer Konfliktlösung bereitstellt. Erste Ergebnisse zeigen eine Reduzierung des Token-Verbrauchs um bis zu 90 %, eine Aufgabenabschlussquote von über 90 % und eine 30-mal schnellere Bearbeitungszeit.

Das Herzstück von Nexus ist KnowQL, eine deklarative Abfragesprache, die Agenten eine universelle Schnittstelle für den Zugriff auf Wissen bietet. Sie ersetzt benutzerdefinierte Tool-Definitionen und maßgeschneiderten Glue-Code durch einen einzigen Aufruf, der das Ausgabeformat, Zitiervorgaben und Latenzbudgets festlegt und vertrauenswürdiges, strukturiertes und fundiertes Wissen zurückgibt.

Pinecone Marketplace

Der Pinecone Marketplace ist ein Katalog voll funktionsfähiger, einsatzbereiter Wissensanwendungen, die Nutzer sofort einsetzen, anpassen und ausführen können. Er startet mit mehr als 90 produktionsreifen Lösungen aus den Bereichen Vertrieb und Umsatz, Versicherungen, Immobilien, Recht und Compliance, Personalwesen, Kundensupport und weiteren Kategorien. Diese von Pinecone und seinen Partnern entwickelten Anwendungen erfordern keine Einrichtung einer Infrastruktur. Der Marketplace ist zum Start kostenlos; kommerzielle Lösungen von Partnern werden in Kürze verfügbar sein.

Neue Preisgestaltung und Infrastruktur-Updates

Die neue Builder-Stufe von Pinecone bietet für 20 US-Dollar pro Monat uneingeschränkten Zugriff auf die produktionsreife Infrastruktur sowie kostenlosen Support. Spezielle Lese-Knoten bieten bereitgestellte Lesekapazität mit Warm-Data-Pfaden und festen Stundenpreisen und ermöglichen so bei großem Umfang eine Kostensenkung von 77–97 % für Workloads mit anhaltend hohem Durchsatz. Bring Your Own Cloud (BYOC) ermöglicht die Bereitstellung von Pinecone als vollständig verwalteter Lösung innerhalb der eigenen Cloud-Umgebung des Kunden für Unternehmen, die Anforderungen hinsichtlich des Datenstandorts oder regulatorische Auflagen erfüllen müssen. Darüber hinaus hat Pinecone eine native Volltextsuche in seine Kerndatenbank integriert, die nun als öffentliche Vorschauversion verfügbar ist. Damit wird eine hybride Suche ermöglicht, die semantische Breite mit der Präzision exakter Übereinstimmungen für ein Abfragevolumen im Agentenmaßstab kombiniert.

Die Region Frankfurt ist ab sofort verfügbar. Sie ergänzt die bestehenden serverlosen Regionen von Pinecone auf AWS in den Vereinigten Staaten, Irland und Asien; weitere Regionen sind geplant.

Starten Sie hier. Weitere Informationen zu den heutigen Ankündigungen finden Sie in unserem Blog.

Informationen zu Pinecone

Pinecone ist die Wissensinfrastruktur für KI im großen Maßstab. Die führende Vektordatenbank und Wissens-Engine des Unternehmens, Pinecone Nexus, bildet die Grundlage für präzise und leistungsstarke KI-Anwendungen für mehr als 9.000 Kunden und 800.000 Entwickler weltweit. Die Mission von Pinecone besteht darin, KI intelligent zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter pinecone.io.

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Medienkontakt: Mike Sefanov

mike.s@pinecone.io

Sr. Direktor, Kommunikation

Cision

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