EQS-News: Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an
EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an
05.05.2026 / 11:13 CET/CEST
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Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an
- Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 und zur künftigen Geschäftsentwicklung
- Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten
Dillingen / Saar, 5. Mai 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.
Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.
Eckdaten des Pyrum-Webcasts
Freitag, 8. Mai 2026
Beginn: 11:00 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Sprache: Englisch
Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10
Über die Pyrum Innovations AG
Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.
Kontakt
IR.on AG
Frederic Hilke
Tel: +49 221 9140 970
E-Mail: pyrum@ir-on.com
Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen / Saar
E-Mail: presse@pyrum.net
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