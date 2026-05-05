EQS-News: RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum
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RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum
05.05.2026 / 07:30 CET/CEST
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RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2026
Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum
- Betriebsergebnis im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 12% gestiegen (ohne Russland), Kernerträge wuchsen um 5% auf EUR 1.596 Millionen
- Kundenkredite seit Jahresbeginn um 3% auf EUR 105 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
- Konzernergebnis in Höhe von EUR 209 Millionen (ohne Russland) belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben
- Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 14,9% (für gesamten Konzern bei 17,7%)
- Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
- Ausblick großteils bestätigt, harte Kernkapitalquote (ohne Russland) angepasst und geplante Akquisitionsprojekte berücksichtigt
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
|Erfolgsrechnung in EUR Millionen
|Q1/2026
|Q1/2025
|Q4/2025
|Zinsüberschuss
|1.076
|1.046
|1.054
|Provisionsüberschuss
|520
|466
|529
|Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen
|5
|-27
|-18
|Verwaltungsaufwendungen
|-896
|-850
|-894
|Betriebsergebnis
|760
|678
|736
|Übriges Ergebnis
|-86
|-66
|-13
|Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben
|-177
|-116
|-49
|Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte
|-103
|-46
|-72
|Ergebnis vor Steuern
|393
|450
|603
|Ergebnis nach Steuern
|258
|318
|478
|Konzernergebnis
|209
|260
|416
|Bilanz in EUR Millionen
|31/3/2026
|31/12/2025
|Forderungen an Kunden
|104.702
|101.195
|Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
|122.943
|117.277
|Bilanzsumme
|201.472
|193.191
|Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)
|84.410
|80.932
|Bankspezifische Kennzahlen
|31/3/2026
|31/12/2025
|NPE Ratio
|1,6%
|1,7%
|NPE Coverage Ratio
|46,4%
|44,2%
|Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|14,9%
|15,5%
|Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|19,7%
|20,3%
|Kennzahlen
|Q1/2026
|Q1/2025
|Q4/2025
|Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)
|2,25%
|2,31%
|2,26%
|Cost/Income Ratio
|53,4%
|55,0%
|54,1%
|Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)
|0,36%
|0,20%
|0,37%
|Konzern-Return-on-Equity
|5,2%
|7,3%
|12,4%
|Ergebnis je Aktie in EUR
|0,54
|0,71
|1,16
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
|Ausblick 2026
|RBI ohne RU
|Zinsüberschuss in EUR
|rund 4,4 Mrd.
|Provisionsüberschuss in EUR
|rund 2,1 Mrd.
|Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen)
|rund 7%
|Verwaltungsaufwendungen in EUR
|rund 3,6 Mrd.
|Cost/Income Ratio
|rund 52,5%
|Neubildungsquote
|rund 35 BP
|Konzern-Return-on-Equity
|rund 10,5%
|Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte)
|rund 14,3%*
|*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
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