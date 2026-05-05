EQS-News: RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

05.05.2026 / 07:30 CET/CEST
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RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

  • Betriebsergebnis im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 12% gestiegen (ohne Russland), Kernerträge wuchsen um 5% auf EUR 1.596 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 3% auf EUR 105 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Konzernergebnis in Höhe von EUR 209 Millionen (ohne Russland) belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 14,9% (für gesamten Konzern bei 17,7%)
  • Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
  • Ausblick großteils bestätigt, harte Kernkapitalquote (ohne Russland) angepasst und geplante Akquisitionsprojekte berücksichtigt

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:

Erfolgsrechnung in EUR MillionenQ1/2026Q1/2025Q4/2025
Zinsüberschuss1.0761.0461.054
Provisionsüberschuss520466529
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen5-27-18
Verwaltungsaufwendungen-896-850-894
Betriebsergebnis760678736
Übriges Ergebnis-86-66-13
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben-177-116-49
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte-103-46-72
Ergebnis vor Steuern393450603
Ergebnis nach Steuern258318478
Konzernergebnis209260416
Bilanz in EUR Millionen31/3/202631/12/2025
Forderungen an Kunden104.702101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden122.943117.277
Bilanzsumme201.472193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)84.41080.932
Bankspezifische Kennzahlen31/3/202631/12/2025
NPE Ratio1,6%1,7%
NPE Coverage Ratio46,4%44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)14,9%15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)19,7%20,3%
KennzahlenQ1/2026Q1/2025Q4/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)2,25%2,31%2,26%
Cost/Income Ratio53,4%55,0%54,1%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)0,36%0,20%0,37%
Konzern-Return-on-Equity5,2%7,3%12,4%
Ergebnis je Aktie in EUR0,540,711,16

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2026RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EURrund 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EURrund 2,1 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen)rund 7%
Verwaltungsaufwendungen in EURrund 3,6 Mrd.
Cost/Income Ratiorund 52,5%
Neubildungsquoterund 35 BP
Konzern-Return-on-Equityrund 10,5%
Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte)rund 14,3%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null 

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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A-1030 Wien
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