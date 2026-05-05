EQS-News: RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

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RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum



05.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

Betriebsergebnis im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 12% gestiegen (ohne Russland), Kernerträge wuchsen um 5% auf EUR 1.596 Millionen

Kundenkredite seit Jahresbeginn um 3% auf EUR 105 Milliarden gestiegen (ohne Russland)

Konzernergebnis in Höhe von EUR 209 Millionen (ohne Russland) belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben

Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 14,9% (für gesamten Konzern bei 17,7%)

Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen

Ausblick großteils bestätigt, harte Kernkapitalquote (ohne Russland) angepasst und geplante Akquisitionsprojekte berücksichtigt

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:

Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025 Zinsüberschuss 1.076 1.046 1.054 Provisionsüberschuss 520 466 529 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 5 -27 -18 Verwaltungsaufwendungen -896 -850 -894 Betriebsergebnis 760 678 736 Übriges Ergebnis -86 -66 -13 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -177 -116 -49 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -103 -46 -72 Ergebnis vor Steuern 393 450 603 Ergebnis nach Steuern 258 318 478 Konzernergebnis 209 260 416

Bilanz in EUR Millionen 31/3/2026 31/12/2025 Forderungen an Kunden 104.702 101.195 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 122.943 117.277 Bilanzsumme 201.472 193.191 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 84.410 80.932

Bankspezifische Kennzahlen 31/3/2026 31/12/2025 NPE Ratio 1,6% 1,7% NPE Coverage Ratio 46,4% 44,2% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 14,9% 15,5% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 19,7% 20,3%

Kennzahlen Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,25% 2,31% 2,26% Cost/Income Ratio 53,4% 55,0% 54,1% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,36% 0,20% 0,37% Konzern-Return-on-Equity 5,2% 7,3% 12,4% Ergebnis je Aktie in EUR 0,54 0,71 1,16

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2026 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR rund 4,4 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 2,1 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen) rund 7% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,6 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52,5% Neubildungsquote rund 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10,5% Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte) rund 14,3%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

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