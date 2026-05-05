EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs im 1. Quartal 2026 fort – Auftragseingang fast verdoppelt

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secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs im 1. Quartal 2026 fort – Auftragseingang fast verdoppelt



05.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs im 1. Quartal 2026 fort – Auftragseingang fast verdoppelt

Konzernumsatz steigt auf 81,8 Mio. Euro (Q1 2025: 78,3 Mio. Euro)

EBITDA durch Organisationsaufbau bei 1,4 Mio. Euro (Q1 2025: 6,6 Mio. Euro)

EBIT bei -4,0 Mio. Euro (Q1 2025: 1,8 Mio. Euro)

Auftragseingang steigt auf 143,0 Mio. Euro (Q1 2025: 75,0 Mio. Euro)

Ausblick für 2026 bestätigt

Essen, 5. Mai 2026. Die secunet Security Networks AG (SDAX, ISIN DE0007276503), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute ihre Zwischenmitteilung zum 31. März 2026 veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 4,4 % auf 81,8 Mio. Euro (Q1 2025: 78,3 Mio. Euro). Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang um 90,7 % auf 143,0 Mio. Euro (Q1 2025: 75,0 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging aufgrund des stärkeren Mitarbeiteraufbaus im abgelaufenen Geschäftsjahr und eines einmaligen saisonalen Effektes in Höhe von -2,1 Mio. Euro auf -4,0 Mio. Euro zurück (Q1 2025: 1,8 Mio. Euro).

„Wir sind gut in das Jahr 2026 gestartet und haben uns in einem wirtschaftlich und politisch volatilen Umfeld wie erwartet entwickelt“, so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG. „Der nochmals deutlich gestiegene Auftragseingang zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind. Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere für das Jahr gesetzten Wachstumsziele zu erreichen.“

Segmententwicklung

Die gute Umsatzentwicklung wurde vor allem durch das Segment Public Sector getragen, das im ersten Quartal 2026 um 12,8 % auf 76,4 Mio. Euro zulegen konnte (Q1 2025: 67,8 Mio. Euro). Haupttreiber dieser Entwicklung war der Bereich Defence & Space, der ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich verzeichnete und im Berichtszeitraum seinen Anteil am Gesamtumsatz von rund einem Drittel im Vorjahresquartal noch einmal ausgebaut hat. Eine ähnlich dynamische Entwicklung zeigte der Bereich Homeland Security, der insbesondere von der starken Nachfrage von Sicherheitsbehörden nach Grenzkontrollsystemen in ganz Europa profitierte. Das Segment Business Sector lag mit einem Umsatz von 5,3 Mio. Euro 49,4 % unter dem Vorjahr (Q1 2025: 10,6 Mio. Euro), was auf einen Rückgang der Hardwareumsätze zurückgeht.

Operative Ergebnisse

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduziert sich im ersten Quartal 2026 auf 1,4 Mio. Euro (Q1 2025: 6,6 Mio. Euro). Grund hierfür war neben dem Aufbau der Organisation auf 1.159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.3.2025: 1.083) eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen, die unterjährig zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen führte, auf Ganzjahressicht aber neutral ist. Im ersten Quartal sind die Personalkosten dadurch einmalig um 2,1 Mio. Euro höher. Darüber hinaus wurden vermehrt Projekte mit erhöhtem Hardwareanteil umgesetzt, was eine Verringerung der Marge zur Folge hatte. Diese Entwicklung zeigte sich auch im EBIT, das auf -4,0 Mio. Euro zurückging und damit temporär negativ ausfiel (Q1 2025: 1,8 Mio. Euro).

Auftragseingang und Auftragsbestand

Die Auftragslage des secunet Konzerns entwickelte sich in den ersten drei Monaten 2026 weiterhin positiv. Der Auftragseinganglag im Berichtszeitraum bei 143,0 Mio. Euro und stieg damit um 90,7 % im Vergleich ersten Quartal des Vorjahres (Q1 2025: 75,0 Mio. Euro). Grund hierfür ist vor allem eine starke Nachfrage aus dem Bereich Public Authorities, der rund zwei Drittel des gesamten Auftragseingangs erzielte.

Der Auftragsbestanderhöhte sich zum 31. März 2026 um 21,1 % auf 337,7 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 278,9 Mio. Euro), was eine solide Ausgangsbasis für das weitere Wachstum im laufenden Geschäftsjahr darstellt.

Jahresausblick

Der Vorstand geht für das Jahr 2026 unverändert von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 – 500 Mio. Euro aus. Auch die Erwartungen für das für EBIT (Prognose: 53 bis 58 Mio. Euro) und EBITDA (Prognose: 76 bis 84 Mio. Euro) werden bestätigt.

Die vollständige Zwischenmitteilung zum 31. März 2026 steht unter www.secunet.com zur Verfügung.

Kennzahlen



(In Mio. Euro) Q1 2026 Q1 2025 +/- Auftragseingang 143,0 75,0 +90,7 % Umsatz 81,8 78,3 +4,4 % EBITDA 1,4 6,6 -79,3 % EBIT -4,0 1,8 >-100 %

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