EQS-News: Starke organische Geschäftsentwicklung setzt sich im Jahr 2026 fort

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Starke organische Geschäftsentwicklung setzt sich im Jahr 2026 fort



05.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Starke organische Geschäftsentwicklung setzt sich im Jahr 2026 fort

Starke Geschäftsentwicklung mit 6,2 % organischem[1] Umsatzwachstum und 8,6 % organischem Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses

Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,2 %; Zeitschriftenportfolio wächst dank Marktführerschaft in Open Access (OA) und konsequenter Nutzung von KI schneller als der Markt

KI-Tools tragen weiterhin zur Vereinfachung des Publikationsprozesses bei, unterstützen das Wachstum und stärken die Forschungsintegrität durch KI-basierte Prüfungen

Free Cashflow verbesserte sich um € 46,4 Millionen auf € 204,4 Millionen

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die vollständige Pressemitteilung Q1 2026 mit Anhang finden Sie hier

Berlin, 5. Mai 2026

Springer Nature erzielte im ersten Quartal 2026 starke Ergebnisse. Die Umsatzerlöse für diesen Zeitraum stiegen auf € 451,4 Millionen (Q1 2025: € 450,3 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,2 % entspricht. Haupttreiber war das Wachstum im Segment Research, bei anhaltender Stärke im Full Open Access (FOA)-Geschäft. Das berichtete Umsatzwachstum lag aufgrund negativer Wechselkurseffekte bei 0,3 %.

Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich auf € 106,7 Millionen (Q1 2025: € 107,9 Millionen), und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 8,6 %, bedingt durch einen vorteilhaften Produktmix und operative Skaleneffekte.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) von Springer Nature, sagte: „Unsere Ergebnisse im ersten Quartal wurden von unserem Segment Research getragen, das sich weiterhin besser als der Markt entwickelte. Das starke organische Wachstum wurde durch unsere Führungsposition im Open Access-Geschäft sowie durch unseren Ansatz bei Technologie und KI unterstützt. Unsere Expertenteams setzen KI-Tools ein, um den Publikationsprozess zu transformieren, die Verbreitung vertrauenswürdigen Wissens zu beschleunigen und Vertrauen sowie Integrität zu gewährleisten.”

Segmente

Das Segment Research verzeichnete Umsatzerlöse von € 359,9 Millionen (Q1 2025: € 354,9 Millionen) mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,2 %. Dies war vor allem auf die Entwicklung des Fachzeitschriftenportfolios zurückzuführen, mit besonderer Stärke im Bereich FOA.

Die Zahl der veröffentlichten Artikel im Berichtszeitraum stieg im gesamten Portfolio um nahezu 15 % und lag damit deutlich über dem Marktwachstum von rund 6 % im gleichen Zeitraum.

Die Vertragsverlängerungsperiode 2026 verläuft planmäßig.

Im ersten Quartal unterzeichnete das Unternehmen 14 transformative Vereinbarungen (TAs) mit nationalen Konsortien, staatlichen Einrichtungen und Forschungsinstitutionen, um den Übergang zu OA weitervoranzutreiben. Die TAs von Springer Nature decken inzwischen mehr als 4.000 Institutionen ab.

Im Berichtszeitraum hat Springer Nature 19 neue Journals eingeführt, darunter die neue OA-Journalreihe Nature Progress, beginnend mit Nature Progress Oncology und Nature Progress Brain Health.

KI-Tools beschleunigen Abläufe im Publikationsprozess und unterstützen das Wachstum, während KI-gestützte Prüfungen dazu beitragen, die Integrität der Forschung zu wahren. Die Zahl der Publikationen, die über die SNAPP-Plattform von KI-gestützten Prozessen profitieren, soll 2026 gegenüber mehr als 1,5 Millionen im Jahr 2025 um 25 % steigen.

Die Buchumsätze wuchsen moderat und profitierten vom Wachstum im Bereich Digital.

Das organische Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses lag bei 8,4 %. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich im Quartal auf € 100,2 Millionen (Q1 2025: € 99,5 Millionen).

Das SegmentHealth verzeichnete Umsatzerlöse von € 40,8 Millionen (Q1 2025: € 41,1 Millionen) und ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 %. Das Wachstum wurde von einer starken Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Scientific Affairs Services in International Healthcare und von Wachstum in der DACH-Region getragen. Die Umsätze in den Niederlanden lagen im ersten Quartal weitgehend auf Vorjahresniveau. Dies ist auf eine starke Vergleichsbasis im ersten Quartal 2025 zurückzuführen, die von einer neuen Ausgabe des Schlichting-Tests profitierte.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Health stieg organisch um 9,1 % auf € 4,8 Millionen (Q1 2025: € 4,5 Millionen) und profitierte dabei von höheren Umsätzen und Maßnahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz, was teilweise durch Investitionen in die Vertriebskapazitäten in der DACH-Region ausgeglichen wurde.

Das Segment Education erzielte Umsatzerlöse in Höhe von € 51,2 Millionen (Q1 2025: € 54,4 Millionen), was einem organischen Wachstum von 3,3 % entsprach, getragen von einer positiven Geschäftsentwicklung in den Märkten der Südhalbkugel. Der berichtete Umsatz ging hingegen um 5,9 % zurück, vor allem aufgrund der Hyperinflation in Argentinien sowie der Stärke des Euro gegenüber der indischen Rupie.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Education erhöhte sich organisch um 39,2 % auf € 1,8 Millionen (Q1 2025: € 3,7 Millionen). Der organische Anstieg resultierte vor allem aus einem vorteilhaften Produktmix. Auf berichteter Basis ging das bereinigte Betriebsergebnis aufgrund negativer Währungseffekte wie oben beschrieben um 51,3 % zurück.

Ausblick

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um etwa 30 Basispunkte. Damit wird der mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 am 17. März 2026 gegebene Ausblick bestätigt.

Alexandra Dambeck, Vorständin Finanzen (Chief Financial Officer, CFO) von Springer Nature, sagte: „Die starke Dynamik in unserem Portfolio im ersten Quartal untermauert unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.“

Für weitere Informationen:

Investoren & AnalystenMedien

Tom Waldron +44 7345 472955 Cornelius Rahn +49 30 82787 5892

tom.waldron@springernature.com cornelius.rahn@springernature.com

Eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten findet um 14:00 Uhr MEZ statt. Einzelheiten sind zu finden unter https://ir.springernature.com

Finanzüberblick

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse stiegen auf € 451,4 Millionen (Q1 2025: € 450,3 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,2 % entspricht.

Bereinigtes Betriebsergebnis

Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei € 106,7 Millionen (Q1 2025: € 107,9 Millionen) und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 8,6 %. Die organische bereinigte operative Ergebnismarge verbesserte sich um etwa ca. 50 Basispunkte.

Cash Flow

Der Free Cash Flow stieg auf € 204,4 Millionen (Q1 2025: € 158,0 Millionen), getrieben durch eine verbesserte operative Entwicklung, niedrigere Nettozinszahlungen sowie positive Phasingeffekte bei Investitionen, Steuerzahlungen und Zinszahlungen. Positive Phasingeffekte bei den Zinszahlungen ergaben sich aus den Ende 2025 begebenen Schuldscheindarlehen, deren Zinszahlungen erst später im Geschäftsjahr anfallen.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung[2] betrug zum 31. März 2026 € 1.056 Milliarden (31. Dezember 2025: € 1.240 Milliarden).

Das Unternehmen hat seine finanzielle Verschuldung weiter reduziert; zum 31. März 2026 lag der Verschuldungsgrad[3] bei 1,5x (31. Dezember 2025: 1,7x, 31. März 2025: 2,0x). Die Zielspanne des Unternehmens beträgt 1,5x bis 2,0x.



Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „plant“, „Ziele“, „beabsichtigt“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ sowie an deren Verneinungen oder vergleichbaren Formulierungen zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten. Diese sind in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere Risiko- und Chancenbericht des zusammengefassten Lageberichts, der im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens enthalten ist und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Sollten sich diese Erwartungen und Annahmen als unzutreffend erweisen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf erheblich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. Für die Richtigkeit dieser Prognosen übernehmen wir daher keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Verwendung alternativer Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS dargestellt sind und Posten ausschließen können, die für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich sein können. Diese Kennzahlen sollten weder isoliert noch als Ersatz für nach IFRS ausgewiesene Kennzahlen zur Profitabilität, Liquidität oder Unternehmensentwicklung betrachtet werden. Hinsichtlich der Definition der alternativen Kennzahlen „bereinigtes Betriebsergebnis“, organische Marge des bereinigten Betriebsergebnisses“, „Free Cashflow“ und „organische Änderung“ verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen auf Seite 39 des Geschäftsberichts 2024 unter den Überschriften „Wesentliche Kennzahlen“ und „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com and @SpringerNature.

1Organisch: In der organischen Änderung bleiben Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt.

[2] Netto-Finanzschulden sind als verzinsliche Darlehen einschließlich Leasingverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente definiert.

[3] Der Verschuldungsgrad ist als Quotient aus der Nettoverschuldung und dem bereinigtem EBITDA der vergangenen zwölf Monate definiert. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor Gewinnen/Verlusten aus dem Kauf/Verkauf von Geschäftsbereichen/Beteiligungen und vor außerordentlichen Posten.

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