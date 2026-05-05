EQS-News: Transport for New South Wales entscheidet sich für init-Technologie

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Transport for New South Wales entscheidet sich für init-Technologie



05.05.2026 / 11:05 CET/CEST

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init gewinnt Großprojekt in Down Under

TfNSW beziffert Volumen mit rund AUD 615 Millionen (etwa EUR 376 Millionen)

ÖPNV in Sydney wird mit hochmodernen kontenbasierten Ticketingsystem (Account-Based-Ticketing) ausgestattet

Die Verkehrsbehörde Transport for New South Wales (TfNSW) in Australien hat den Auftrag für die Modernisierung des Ticketingsystems des Opal-Netzwerks im Großraum Sydney an INIT PTY LTD, die australische Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE, vergeben. Nach einem umfassenden, internationalen und strikt vertraulichen Ausschreibungsverfahren durch TfNSW wird init nun in den nächsten drei Jahren die weltweit fortschrittlichste Account-Based-Ticketing-Lösung für das Opal 2.0 Projekt nach Australien liefern. Damit wird der ÖPNV in Sydney einfacher, attraktiver und nahtlos nutzbar.

TfNSW schätzt das Gesamtvolumen für init auf rund AUD 615 Millionen, das entspricht etwa EUR 376 Millionen, für Konzeption, Installation und Lieferung des Ticketingsystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das Projekt wird noch im laufenden Jahr starten, die ersten Hardwareinstallationen folgen in 2027, die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

TfNSW ist die zentrale Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales mit der Hauptstadt Sydney, der bevölkerungsreichsten Stadt des Kontinents. Der öffentliche Nahverkehr spielt dabei eine entscheidende Rolle für die Mobilität der mehr als acht Millionen Einwohner des Bundesstaates: Täglich werden in NSW durchschnittlich rund zwei Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen. In Sydney soll nun eines der flexibelsten multimodalen Verkehrsnetze der Welt entstehen, wobei das neue Opal-Ticketing-System von init ein umfangreiches Paket von Serviceleistungen ermöglicht, mit dem Ziel, den ÖPNV attraktiver zu machen.

Merkmale des neuen Opal-Ticketing-System

Im Rahmen der größten Modernisierung des Ticketingsystems für den ÖPNV in New South Wales seit dessen Einführung vor 13 Jahren werden mehr als 25.000 neue Opal-Lesegeräte in Bussen sowie an Haltestellen für Stadtbahn, U-Bahn und Fähren installiert.

Kontaktlose Technologie, einfachere Möglichkeiten für Fahrgäste, Geld zu sparen und die Einführung einer digitalen Opal-Karte bieten TfNSW und seinen Fahrgästen eine moderne, benutzerfreundliche Lösung für das Fahrgeldmanagement, die die Tarife übersichtlicher, die Zahlungsmöglichkeiten flexibler und das öffentliche Verkehrsnetz benutzerfreundlicher macht.

Eine Vielzahl von Modernisierungsmaßnahmen werden dazu beitragen, den ÖPNV für Fahrgäste nahtloser und flexibler zu gestalten. Der Fahrpreis wird automatisch angepasst, wenn ein falscher Tarif berechnet wurde, ohne dass der Kundenservice von TfNSW kontaktiert werden muss. Es werden virtuelle Opal-Karten eingeführt, die im kontobasierten System registriert sind und über ein bevorzugtes Gerät der Fahrgäste abgerufen werden können. Nach dem Einchecken erhalten die Fahrgäste personalisierte Benachrichtigungen mit Hinweisen zu ihrer Fahrt und ihrem Fahrpreis. Der Clou ist, dass Fahrgäste jedes ihrer registrierten Medien für das Auschecken nutzen können. Sie müssen nicht mehr darauf achten, dass sie für das Ein- und Auschecken dasselbe Gerät verwenden, was ein großer Pluspunkt für die Benutzerfreundlichkeit des Systems ist. Darüber hinaus können Veranstaltungsbesucher den QR-Code auf ihrem Ticket an einem Opal-Lesegerät scannen, um kostenlose Fahrten zu nutzen.

„Wir freuen uns, ausgewählt worden zu sein, das Opal 2.0 Account-Based-Ticketing-System für TfNSW aufbauen zu können. Es wird für die Fahrgäste die Fahrpreise transparenter, die Zahlungen flexibler und den ÖPNV insgesamt leichter nutzbar machen,“ so Eyad Tayeb, der Executive Vice President für die Region Ozeanien bei init. „Wir bei init sind stolz darauf, mit TfNSW zusammenzuarbeiten und die Zukunft des Ticketings im öffentlichen Nahverkehr in Australien und darüber hinaus mitzugestalten.“

Australien investiert Milliarden für hochmodernen ÖPNV

Bei der Vorstellung von init als Technologiepartner sagte der Premier von New South Wales, Chris Minns: „In einer Zeit, in der Familien unter finanziellem Druck stehen, konzentrieren wir uns darauf, den öffentlichen Nahverkehr für Millionen von Menschen in ganz New South Wales zu einer zuverlässigeren und erschwinglicheren Alternative zu machen. Bei dieser Modernisierung geht es darum, die tägliche Nutzung zu verbessern, die Mobilität zu erleichtern, Kosten zu sparen und das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr zu stärken."

Australien investiert derzeit verstärkt in seine Verkehrsinfrastruktur, wobei einzelne Bundesstaaten Investitionsprogramme in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen. Die Regierung von New South Wales hat im Haushalt 2025/2026 AUD 77,8 Milliarden über einen Zeitraum von vier Jahren bereitgestellt, um den öffentlichen Nahverkehr, die Infrastruktur sowie die für deren Betrieb erforderlichen Funktionen zu unterstützen.

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