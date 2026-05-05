EQS-News: Ubiqconn Technology präsentiert missionskritische unbemannte C5ISR-Lösungen auf der XPONENTIAL 2026

EQS-News: Ubiqconn Technology / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Ubiqconn Technology präsentiert missionskritische unbemannte C5ISR-Lösungen auf der XPONENTIAL 2026



05.05.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bereitstellung von Bodenkontroll- und Edge-KI-Lösungen der nächsten Generation für integrierte domänenübergreifende Einsätze

TAIPEH, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology, ein weltweit führender Anbieter robuster Computerlösungen und maßgeschneiderter Mehrwertdienste, die missionskritische Einsätze in besonders anspruchsvollen Einsatzumgebungen unterstützen, wird an der XPONENTIAL 2026 teilnehmen, die vom 12. bis 14. Mai im Huntington Place in Detroit stattfindet (Stand Nr. 30008).

Unter dem Motto „Stärkung missionskritischer C5ISR-Einsätze" wird Ubiqconn Technology gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft RuggON Bodenkontrollsysteme der nächsten Generation sowie robuste Computerlösungen für missionskritische Anwendungen, öffentliche Sicherheit und industrielle C5ISR-Anwendungen vorstellen.

Da sich unbemannte Systeme von eigenständigen Plattformen zu integrierten domänenübergreifenden Einsätzen entwickeln, treibt Ubiqconn Technology die Konvergenz von robuster Computertechnik, ausfallsicherer Kommunikation und Edge-KI voran. Über UAVs hinaus erweitert das Unternehmen seinen Fokus auf umfassendere unbemannte Ökosysteme, darunter bodengebundene und maritime Plattformen sowie Roboterplattformen, und treibt einen auf Controller ausgerichteten Ansatz zur Systemintegration für C5ISR-Missionsumgebungen voran.

Auf der Messe wird Ubiqconn Technology sein System zur UAV-Kontrolle und sicheren Datenübertragung demonstrieren und dabei den sicheren sowie zuverlässigen Betrieb missionskritischer unbemannter Plattformen hervorheben. Außerdem wird das Unternehmen das völlig neue SPARK 7 Ground Control System zusammen mit dem robusten SOL 7 Tablet vorstellen und damit Lösungen für Befehlsführung über große Reichweiten sowie sichere und stabile Kommunikation in anspruchsvollen Einsatzumgebungen präsentieren. In Zusammenarbeit mit DTC, einem Codan-Unternehmen, werden auf der Messe Echtzeit-Video- und Datenübertragung für unbemannte Systeme gezeigt.

„Die Vision von Ubiqconn Technology besteht darin, missionskritische C5ISR-Einsätze durch integrierte unbemannte Systeme zu unterstützen und dabei KI, ausfallsichere Kommunikation sowie fortschrittliche Kontrollplattformen zu kombinieren, um zuverlässige Leistung in den anspruchsvollsten Umgebungen zu bieten", sagte Paul Hsieh, Geschäftsführer von Ubiqconn Technology.

Durch die Integration von Edge-KI ermöglicht Ubiqconn Technology Echtzeit-Datenverarbeitung, Objekterkennung und Entscheidungsfindung direkt im Einsatz. Dadurch werden Lagebewusstsein sowie betriebliche Effizienz bei C5ISR-Missionen erheblich verbessert. Gestützt auf seine Stärken bei Controllern und Kommunikation für unbemannte Systeme vollzieht Ubiqconn Technology den Wandel von einem Hardwareanbieter zu einem umfassenden Lösungspartner für unbemannte Systeme und beschleunigt weltweit die Einführung intelligenter missionskritischer Fähigkeiten.

Informationen zu Ubiqconn Technology

Ubiqconn Technology ist ein weltweit führender Anbieter robuster Computerlösungen und maßgeschneiderter Mehrwertdienste, die missionskritische Einsätze in wichtigen Sektoren wie Satellitenkommunikation, maritimen Einsätzen, robusten intelligenten Mobilitätslösungen sowie Regierungsanwendungen unterstützen. Geleitet von seiner Vision der „Ubiquitous Connectivity" bietet das Unternehmen innovative, nutzerorientierte Lösungen, die komplexe betriebliche Anforderungen in anspruchsvollen Umgebungen erfüllen. Durch agile Umsetzung und technische Exzellenz hilft Ubiqconn Technology Kunden, reale Herausforderungen zu bewältigen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ubiqconn.com und www.ruggon.com.

Ubiqconn

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2964869/image2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn-technology-prasentiert-missionskritische-unbemannte-c5isr-losungen-auf-der-xponential-2026-302753829.html

05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2321814 05.05.2026 CET/CEST