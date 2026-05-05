EQS-News: Umsatzwachstum von 2,3 % führt zu neuem Rekordwert in einem Jahresauftaktquartal; EBIT aufgrund von geplant temporär höheren Kosten und teilweiser Verzögerung von Effizienzprojekten etwas schwächer

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Umsatzwachstum von 2,3 % führt zu neuem Rekordwert in einem Jahresauftaktquartal; EBIT aufgrund von geplant temporär höheren Kosten und teilweiser Verzögerung von Effizienzprojekten etwas schwächer



05.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

WashTec AG:

Umsatzwachstum von 2,3 % führt zu neuem Rekordwert in einem Jahresauftaktquartal; EBIT aufgrund von geplant temporär höheren Kosten und teilweiser Verzögerung von Effizienzprojekten etwas schwächer

Umsatz: +2,3 % auf Mio. € 111,3 (Vorjahr: Mio. € 108,8)

EBIT: – 22,4 % auf Mio. € 3,8 (Vorjahr: Mio. € 4,9)

EBIT-Marge: 3,4 % (Vorjahr: 4,5 %)

Free Cashflow: – 57,6 % auf Mio. € 7,0 (Vorjahr: Mio. € 16,5)

ROCE: 24,2 % (Vorjahr: 23,4 %)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Augsburg, 5. Mai 2026 – Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten einen

Umsatz

von Mio. € 111,3 und lag damit um 2,3 % über dem Vorjahr (Mio. € 108,8). Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung im Segment »Nordamerika«, hier insbesondere in der Business Line Equipment. Im Segment »Europa und Sonstige« blieben die Umsätze gegenüber dem Vorjahr insgesamt stabil.

Das

EBIT

lag in den ersten drei Monaten mit Mio. € 3,8 unter dem Vorjahr (Mio. € 4,9). Die EBIT-Marge betrug 3,4 % (Vorjahr: 4,5 %). Während das EBIT im Segment »Nordamerika« gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert ist, war die EBIT-Entwicklung im Segment »Europa und Sonstige« durch geplante, temporär höhere Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Standortes in Tschechien und der teilweisen Verzögerung bei Effizienzprojekten, insbesondere im Bereich der Installations- und Logistikkosten sowie durch den wetterbedingt schwächeren Verlauf des Geschäfts mit Consumables belastet.

Der

Free Cashflow

der WashTec Gruppe lag nach den ersten drei Monaten im Wesentlichen durch den geringeren Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit mit Mio. € 7,0 unter dem Vorjahr (Mio. € 16,5).

Der

ROCE

verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal im Wesentlichen aufgrund der kontinuierlichen Ergebnisverbesserung über die letzten vier Quartale um 80 Basispunkte auf 24,2 %.

Der

Equipment-Auftragseingang

lag nach den ersten drei Monaten in allen Segmenten, vor allem aufgrund einer positiven Entwicklung im Segment »Nordamerika«, deutlich über dem Vorjahresquartal, in »Nordamerika« mit einem Anstieg deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Bedingt durch den höheren Equipment-Auftragseingang war auch der

Equipment-Auftragsbestand

Ende März sowohl im Segment »Europa und Sonstige« als auch im Segment »Nordamerika« über dem Niveau des Vorjahres.

Die WashTec Gruppe bestätigt die Prognose

für das Geschäftsjahr 2026 und geht davon aus, dass die Verzögerungen bei den Effizienzprojekten im Jahresverlauf aufgeholt werden. Diese Prognose berücksichtigt keine weitere wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufgrund der Situation im Nahen Osten. Allerdings sehen wir aktuell eine deutliche Zunahme der Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung sowie eine hohe Volatilität der Rohstoffmärkte.

„WashTec ist gut in das Jahr 2026 gestartet. Volle Auftragsbücher und ein Rekordumsatz im Auftaktquartal zeigen, dass wir von unseren Kunden zunehmend als verlässlicher Partner und ganzheitlicher Car Wash Solution Provider wahrgenommen werden. Unsere neuen Produkte wie SmartCare Connect, Magic Care und die neue SB-Waschanlage JetWash Connect stoßen auf eine sehr positive Resonanz. Unsere Effizienzprogramme wirken, auch wenn wir bei der Umsetzung stellenweise noch an Geschwindigkeit gewinnen müssen. Die aktuelle geopolitische Lage – insbesondere der Krieg mit dem Iran – sorgt jedoch für wachsende Unsicherheit und erschwert verlässliche Ausblicke. Dennoch arbeiten wir mit Entschlossenheit daran, unsere kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen.“ erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Segmenten »Nordamerika« sowie »Europa und Sonstige« vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS Q1 2026 Q1 2025 Veränderung in % Umsatz 111,3 108,8 2,3 EBIT 3,8 4,9 – 22,4 EBIT-Marge in % 3,4 4,5 – 110 Bp EBT 3,2 4,3 – 25,6 Konzernergebnis 2,2 2,9 – 24,1 Ergebnis je Aktie1) (in €) 0,17 0,22 – 22,7 Free Cashflow 7,0 16,5 – 57,6 ROCE in %2) 24,2 23,4 80 Bp

Mio. €, IFRS 31. Mär. 26 31. Dez. 25 Veränderung abs. Bilanzsumme 293,3 286,6 6,7 Eigenkapital 82,1 82,0 0,1 Eigenkapitalquote in % 28,0 32,5 – 450 Bp Net Operating Working Capital3) 93,5 92,5 1,0 Beschäftigte zum Stichtag 1.874 1.861 13

1) Grundlage: durchschnittlich gewichtete Anzahl der Aktien in Q1 2026: 13.310.205 und in Q1 2025 13.382.324; verwässert = unverwässert

2) EBIT (ermittelt als rollierende Summe der letzten vier Quartale) im Verhältnis zum Capital Employed (ermittelt als Durschnitt der letzten fünf Quartale)

3) Forderungen aus L&L (inkl. sonstige Forderungen) + Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

E-Mail: ir@washtec.com

05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0 Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2320598

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320598 05.05.2026 CET/CEST