EQS-News: VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. GIBT PREISGESTALTUNG FÜR DEN BÖRSENGANG MIT EINEM VOLUMEN VON 100 MILLIONEN USD BEKANNT

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VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. GIBT PREISGESTALTUNG FÜR DEN BÖRSENGANG MIT EINEM VOLUMEN VON 100 MILLIONEN USD BEKANNT



06.05.2026 / 01:35 CET/CEST

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NEW YORK, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) („Vernal") gab die Preisgestaltung für seinen Börsengang (der „Börsengang") mit 10.000.000 Einheiten zu je 10,00 USD bekannt. Die Anteile werden voraussichtlich ab dem 6. Mai 2026 an der New Yorker Börse („NYSE") unter „VECAU" gehandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Recht auf den Bezug eines Viertels einer Stammaktie bei Abschluss eines ersten Unternehmenszusammenschlusses. Es wird erwartet, dass die Stammaktien und Bezugsrechte nach dem separaten Handel an der NYSE unter „VECA" bzw. „VECAR" notiert werden.

D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner des Angebots. Die Konsortialbanken haben eine 45-tägige Option, bis zu 1.500.000 zusätzliche Einheiten zu kaufen, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am 7. Mai 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Eine Registrierungserklärung für die Wertpapiere wurde von der SEC am 5. Mai 2026 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Verkaufsprospekts. Exemplare des Prospekts sind erhältlich bei D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, telefonisch unter (212) 970-5150 oder per E-Mail unter dbccapitalmarkets@dboralcapital.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufs- oder Kaufangebot dar, noch findet ein Verkauf statt, wenn ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen ungesetzlich wäre.

Informationen zu Vernal

Vernal ist eine Zweckgesellschaft, die gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Vermögenserwerb, einen Anteilserwerb, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Vernal ist bei der Suche nach Zielunternehmen nicht auf eine bestimmte Branche oder geografische Region beschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich Aussagen über den Börsengang von Vernal. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, die sich der Kontrolle von Vernal entziehen, einschließlich jener, die im Abschnitt Risikofaktoren der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung von Vernal aufgeführt sind. Kopien der Erklärung sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Vernal übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt

Binghan Yi, CFO

binghan@vernal.comwww.vernalspac.com

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Cision

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