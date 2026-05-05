EQS-PVR: OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: OHB SE
OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.05.2026 / 16:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: OHB SE
Straße, Hausnr.: Manfred-Fuchs-Platz 2-4
PLZ: 28359
Ort: Bremen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200Y9EA2FRAPKRQ70

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens durch Vollzug eines Instruments.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marco Fuchs
Geburtsdatum: 29.06.1962

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
FFS GmbH & Co. KG, VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Martello Value GmbH & Co. KG, Orchid Lux HoldCo S.à r.l.

5. Datum der Schwellenberührung:
28.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 92,02 % 0,00 % 92,02 % 19214905
letzte Mitteilung 92,02 % 58,18 % 92,02 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005936124 0 17682015 0,00 % 92,02 %
Summe 17682015 92,02 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Marco Fuchs % % %
Fuchs-Familienstiftung % % %
FFS GmbH & Co. KG 92,02 % % 92,02 %
VOLPAIA Beteiligungs-GmbH 92,02 % % 92,02 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Durch Stimmrechtsvereinbarungen sind (i) der FFS GmbH & Co. KG (“FFS”) alle von der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH (“V”) und der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (“O”) und 1.000.000 der von der Martello Value GmbH & Co. KG (“M”) gehaltenen Stimmrechtsanteile sowie (ii) der V alle von der FFS und der O und 1.000.000 der von der M gehaltenen Stimmrechtsanteile zuzurechnen. 

Datum
05.05.2026


05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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