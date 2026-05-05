EQS-PVR: OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Durch Stimmrechtsvereinbarungen sind (i) der FFS GmbH & Co. KG (“FFS”) alle von der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH (“V”) und der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (“O”) und 1.000.000 der von der Martello Value GmbH & Co. KG (“M”) gehaltenen Stimmrechtsanteile sowie (ii) der V alle von der FFS und der O und 1.000.000 der von der M gehaltenen Stimmrechtsanteile zuzurechnen.